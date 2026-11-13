Cutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz vrea să închidă fabrici din Germania și oprește toate investițiile din țara-mamă. Gigantul auto are două fabrici în România cu 2.700 de angajați

Gigantul auto Mercedes-Benz a decis să suspende toate investițiile noi în fabricile sale din Germania și spune că închiderea unor fabrici este „o opțiunea care este explorată atent”. Decizia, anunțată pe 12 noiembrie 2026, vine pe fondul costurilor ridicate de producție și al eșecului negocierilor cu reprezentanții angajaților privind reducerea cheltuielilor. Potrivit Reuters, măsura reprezintă un nou semnal de alarmă pentru industria auto germană, aflată într-o criză profundă.

„Cu toții ne dorim să evităm cu orice preț închiderea fabricilor. Din păcate, însă, trebuie acum să analizăm mai în detaliu și această opțiune”, a declarat Britta Seeger, membră a consiliului de conducere, într-un memorandum intern, consultat de Reuters.

Decizia vine după ce negocierile cu reprezentanții salariaților și ai sindicatelor nu au dus la un acord privind reducerea costurilor cu forța de muncă.

Anunțul a fost transmis angajaților printr-un mesaj intern, consultat de agenția Reuters.

Mercedes-Benz are două fabrici importante în România, ambele situate în județul Alba: una la Sebeș și cealaltă la Cugir. Acestea sunt deținute integral de Mercedes-Benz AG și produc cutii de viteze, sisteme de propulsie electrică și componente auto.

În total, gigantul german are pe plan local 2.700 de angajați și, la nivel global, 164.000 de angajați.

Două fabrici Mercedes-Benz ar putea fi închise

Situația este cu atât mai gravă cu cât producătorul german nu exclude închiderea unor fabrici.

Michael Schiebe, responsabilul pentru producție în cadrul Mercedes-Benz, avertizase încă din luna septembrie că două unități industriale din Germania ar putea fi închise dacă negocierile pentru reducerea costurilor nu vor produce rezultate.

La 12 noiembrie, conducerea companiei a confirmat că această variantă este analizată mai atent.

Britta Seeger, membră a conducerii Mercedes-Benz, a subliniat că obiectivul companiei rămâne evitarea închiderilor, însă situația economică obligă managementul să examineze inclusiv acest scenariu.

Deocamdată, Mercedes-Benz nu a anunțat închiderea definitivă a vreunei fabrici. Totuși, suspendarea investițiilor și posibilitatea reducerii capacităților de producție amplifică incertitudinea pentru angajați și pentru comunitățile dependente de industria auto.

Costurile ridicate pun presiune pe producția din Germania

La baza conflictului se află costurile mari de fabricație din Germania, în special cele asociate forței de muncă.

Mercedes-Benz încearcă de mai multe luni să obțină economii prin negocieri cu reprezentanții angajaților și cu sindicatele. Discuțiile nu au dus însă la compromisul dorit de conducere.

Pentru constructorul german, menținerea producției în Germania devine tot mai dificilă în condițiile concurenței internaționale, ale cererii mai slabe pentru anumite categorii de automobile și ale presiunilor asupra profitabilității.

Producătorii chinezi câștigă teren inclusiv pe piața europeană, în timp ce companiile germane trebuie să gestioneze costurile ridicate și investițiile necesare pentru transformarea industriei auto.

Criza lovește și Volkswagen. Zeci de mii de locuri de muncă sunt amenințate

Mercedes-Benz nu este singurul producător german care se confruntă cu dificultăți majore.

Volkswagen traversează, la rândul său, un amplu proces de restructurare. Potrivit Reuters, planurile aflate în discuție ar putea implica eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă și închiderea a patru fabrici din Germania.

Negocierile Volkswagen cu puternicul sindicat IG Metall sunt programate să înceapă la 24 noiembrie, pe fondul riscului unor greve spre sfârșitul anului.

Problemele industriei se extind și asupra furnizorilor de componente auto.

Grupul german Schaeffler a anunțat eliminarea a 3.460 de locuri de muncă și închiderea a cinci unități din Europa, dintre care patru în Germania. Compania a invocat scăderea cererii pentru automobilele cu motoare cu combustie internă.

Aceste evoluții arată că dificultățile nu mai afectează doar câțiva mari constructori, ci se propagă de-a lungul întregului lanț industrial.

Avertisment major: Germania ar putea pierde cel puțin 200.000 de locuri de muncă până în 2030

Perspectivele pentru industria auto germană sunt îngrijorătoare.

Firma de consultanță Roland Berger estimează că Germania ar putea pierde cel puțin 200.000 de locuri de muncă din sectorul auto până în anul 2030.

Una dintre principalele cauze este schimbarea raportului de forțe pe piața internațională.

China, care timp de mulți ani a reprezentat o sursă importantă de profit pentru constructorii germani, a devenit o piață mult mai competitivă. În paralel, producătorii chinezi își extind prezența în Europa.

Presiunea asupra industriei germane este astfel dublă: scăderea competitivității producției interne și intensificarea concurenței pe piețele externe.

Un semnal de alarmă pentru cea mai mare economie a Europei

Decizia Mercedes-Benz reprezintă mai mult decât o simplă măsură de reducere a cheltuielilor.

Pentru Germania, industria auto este un sector strategic, care susține numeroase locuri de muncă și o rețea extinsă de furnizori, companii de servicii și producători de componente.

O eventuală închidere a unor fabrici Mercedes-Benz ar putea avea consecințe economice importante în regiunile afectate, inclusiv asupra întreprinderilor care depind de comenzile producătorului.

Deocamdată, soarta unităților de producție rămâne legată de negocierile dintre conducere, sindicate și reprezentanții salariaților.

Cert este că decizia Mercedes-Benz de a îngheța investițiile în Germania marchează un nou moment critic pentru industria auto europeană. După restructurările anunțate de Volkswagen și Schaeffler, unul dintre cele mai prestigioase nume ale industriei germane transmite că actualele costuri de producție nu mai pot fi ignorate.

Iar dacă negocierile nu vor produce rezultate, Germania riscă să asiste la noi închideri de fabrici și pierderi de locuri de muncă într-un sector care a reprezentat timp de decenii unul dintre principalele motoare ale economiei sale.