Judecătorii Recorder se dezic de Nicușor Dan: „Nu e șeful meu”/”Nici al meu”

Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a afirmat că este, în mod simbolic, șeful aparatului de stat, incluzând în această categorie și magistrații.

Judecătoarea Raluca Moroșanu este cea care a avut curajul să o sfideze public pe președinta Curții de Apel București. Replica judecătoarei a venit printr-o postare pe Facebook: ”Nu e șeful meu”.

Și Cristi Danileţ a postat pe rețelele sociale un mesaj legat de acest subiect, postând chiar o captură a unui alt mesaj scris de Laurențiu Beșu (n.r. magistrat român care a devenit cunoscut în urma apariției sale în documentarul ”Justiție capturată” realizat de Recorder) care declara, la rândul său, că Nicușor Dan nu este nici șeful său.

”Nicușor Dan a declarat că este șeful doctorilor, profesorilor, judecătorilor. Să știți că dintre cei enumerați din aparatul statal, judecătorii sunt singurii care nu au șef. Președinții instanțelor sunt șefi peste grefieri și peste clădire, dar nu pentru judecatori. Dincolo de asta, în concret președintele României nu e șef decât pentru angajații Administrației Prezidențiale, cărora le dă „ordine”, ca să il citez, ca in Armată.

Tradițional Președintelui țării i se spune „șef de stat”, calitate acceptată de CCR prin decizia nr 683/2012. Dar nu înseamnă că este șeful autorităților publice, mai ales al celor care fac parte din alte puteri. Iată, primii judecători independenți din România deja se dezic de o astfel de declarație nefericită”, a scris Cristi Dănileț pe Facebook.

Ce a spus Nicușor Dan

Joi seară, președintele Dan declarase la Dublin că ”eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători, și nu pot să accept că vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat, pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”.