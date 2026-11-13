Traficul de coșmar a revenit în nordul Capitalei, pe Fabrica de Glucoză. Ieșirea și intrarea în București, spre și dinspre A3, sunt aproape blocate! Cozile se întind pe kilometri

Traficul de coșmar a revenit în nordul Capitalei. Șoferii care circulă pe Șoseaua Fabrica de Glucoză sunt prinși din nou în coloane kilometrice de mașini, iar intrarea și ieșirea din București, în zona Autostrăzii A3, sunt aproape blocate.

Traficu de coșmar în nordul Capitalei

Imaginile surprinse în zonă arată zeci de mașini bara la bara, pe mai multe benzi de circulație. Șoferii înaintează cu dificultate, iar cozile se întind pe distanțe considerabile, transformând deplasarea prin nordul Capitalei într-un adevărat coșmar.

Situația amintește de cea din urmă cu aproximativ două săptămâni, când traficul din aceeași zonă a fost puternic afectat de lucrările de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, din Pipera.

Restricțiile de circulație instituite pentru intervențiile la infrastructură au redirecționat o parte din trafic către Șoseaua Fabrica de Glucoză și Șoseaua Petricani, provocând blocaje majore.

Nordul Capitalei, blocat și în urmă cu două săptămâni

Gândul a scris la acel moment despre traficul din zona de nord a Capitalei, care se transformase într-un adevărat infern pentru șoferii bucureșteni care oricum erau deja cu nervii „în pioneze” din cauza infrastructurii deficitare care paralizase arterele principale și îi obliga să petreacă zilnic ore în șir pentru a ajunge, în cazul celor mai mulți, la locurile de muncă.