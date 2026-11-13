Deși este după gratii de mai bine de un an, în urma acuzațiilor de corupție și trafic de influență formulate de procurori în dosarul în care fostul premier Ilie Bolojan a fost audiat ca martor, omul de afaceri Fănel Bogos continuă să aibă rezultatele bune cu firmele sale. Astfel, Bogos a fost premiat la Gala Topului Firmelor Vaslui – 2026, ediția a XXXIII-a, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui.

Ediția 2026 a Topului Județean al Firmelor a clasat pe primele 10 locuri 1.545 de companii, pe domenii de activitate, dar și în funcție de cele 4 clase, întreprinderi mari, mijlocii, mici și moicroîntreprinderi.

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Rezultate bune pentru firmele lui Bogos

Companiile evidențiate în Top 10 județean au împreună o cifră de afaceri de 7,56 miliarde de lei noi și un număr de angajați estimat la 16.632, scrie presa locală. Aceste firme produc 75% din totalul cifrei de afaceri din județul Vaslui și au 60% din totalul angajaților. Vinerea trecută, la Romexpo București, s-a desfășurat Topul Național al Firmelor, unde județul Vaslui a avut 8 premiate.

Firma controversatului om de afaceri Fănel Bogos, care a adus în fața DNA oameni importanți, de la premier, parlamentari și europarlamentari, până la înalți funcționari din cadrul Guvernului, a depășit Fabrica de Carne Morandi, situată pe locul 5, cât și Safir, locul 6.

Profit de 22 milioane de lei pentru firmele lui Bogos

„Dacă nu mă arestau în noiembrie 2025, sigur eram pe locul 1. Și să stiți că nu glumesc. Faptul că mi-au blocat producția de ouă, în România a urmat criza acestui produs, care a dus la un deficit în piață de ouă și evident la creșterea prețului”, a spus pentru Vremea Nouă Fănel Bogos.

Fănel Bogos a bifat pe sectorul său de activitate, avicultura și abatorizarea cărnii de pui. A intrat în arest preventiv, pe 6 noiembrie. Chiar și așa, Vanbet a reușit în 2025 o cifră de afaceri de aproape 483 de milioane de lei, cu un profit net de 21 de milioane de lei, realizat cu 783 de angajați. A avut o producție de 255 de milioane de ouă, deși, așa cum a spus antreprenorul, în ultimele două luni din an nu a mai produs nimic. A crescut și abatorizat 22 milioane de pui.