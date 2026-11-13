Mirabela Grădinaru a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre copiii săi, născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”

Mirabela Grădinaru a făcut mărturisiri emoționante, vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității. Prezentă la Maternitatea Polizu din București, partenera președintelui Nicușor Dan a vorbit cu ochii în lacrimi despre teama și sentimentul de vinovăție care au urmărit-o ani la rând, după ce ambii săi copii au venit pe lume înainte de termen. „Primul lor pătuț a fost un incubator”, a mărturisit Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, au participat astăzi la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, desfășurat la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, din cadrul Maternității Polizu.

Mirabela Grădinaru, în lacrimi, mărturisește că s-a simțit vinovată când cei doi copii s-au născut prematur

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Mamă a doi copii născuți prematur, Mirabela Grădinarua vorbit despre sentimentele care au încercat-o după nașterea acestora.

„Nu mai este un secret că sunt mamă de prematuri. Doi copii născuți prematur. Eu îmi amintesc emoția cu care am revenit după mulți ani într-o secție de terapie intensivă pentru nou-născuți ținându-mi copiii de mână. Le vorbisem…. mi-am promis că nu o să plâng.

Le vorbisem mulți ani despre teama, speranța și despre vinovăția pe care am trăit-o mult timp după nașterea lor prematură. Adevăratul proces de vindecare a început când am revenit în acea secție ținându-i de mână.

În sfârșit, cei doi copii cărora le-am povestit despre primele lor săptămâni de viață, primul lor pătuț a fost un incubator, despre teama cu care priveam aparatele care i-au ajutat să crească. Despre zânele care i-au îngrijit, ocrotit, până în momentul în care au fost suficient de puternici și pregătiți să poată să fie ținuți în brațe de părinții lor, de mine, și să meargă acasă”, a fost o parte din discursul susținut de Mirabela Grădinaru.