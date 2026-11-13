Prima pagină » Actualitate » Mirabela Grădinaru a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre copiii săi, născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”

Mirabela Grădinaru a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre copiii săi, născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mirabela Grădinaru a făcut mărturisiri emoționante, vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității. Prezentă la Maternitatea Polizu din București, partenera președintelui Nicușor Dan a vorbit cu ochii în lacrimi despre teama și sentimentul de vinovăție care au urmărit-o ani la rând, după ce ambii săi copii au venit pe lume înainte de termen. „Primul lor pătuț a fost un incubator”, a mărturisit Mirabela Grădinaru.

Vezi galeria foto
4 poze

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, au participat astăzi la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, desfășurat la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, din cadrul Maternității Polizu.

Mirabela Grădinaru, în lacrimi, mărturisește că s-a simțit vinovată când cei doi copii s-au născut prematur

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Mamă a doi copii născuți prematur, Mirabela Grădinarua vorbit despre sentimentele care au încercat-o după nașterea acestora.

„Nu mai este un secret că sunt mamă de prematuri. Doi copii născuți prematur. Eu îmi amintesc emoția cu care am revenit după mulți ani într-o secție de terapie intensivă pentru nou-născuți ținându-mi copiii de mână. Le vorbisem…. mi-am promis că nu o să plâng.

Le vorbisem mulți ani despre teama, speranța și despre vinovăția pe care am trăit-o mult timp după nașterea lor prematură. Adevăratul proces de vindecare a început când am revenit în acea secție ținându-i de mână.

În sfârșit, cei doi copii cărora le-am povestit despre primele lor săptămâni de viață, primul lor pătuț a fost un incubator, despre teama cu care priveam aparatele care i-au ajutat să crească. Despre zânele care i-au îngrijit, ocrotit, până în momentul în care au fost suficient de puternici și pregătiți să poată să fie ținuți în brațe de părinții lor, de mine, și să meargă acasă”, a fost o parte din discursul susținut de Mirabela Grădinaru.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEOLia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova
16:18
Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova
NEWS ALERTCutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz vrea să închidă fabrici din Germania și oprește toate investițiile din țara-mamă. Gigantul auto are două fabrici în România cu 2.700 de angajați
16:03
Cutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz vrea să închidă fabrici din Germania și oprește toate investițiile din țara-mamă. Gigantul auto are două fabrici în România cu 2.700 de angajați
FLASH NEWSAdministratorul judiciar al STB, Remus Borza, propune majorarea tarifului biletului la 5 lei și invocă PIB-ul pe locuitor. Ce spune Ciprian Ciucu
15:46
Administratorul judiciar al STB, Remus Borza, propune majorarea tarifului biletului la 5 lei și invocă PIB-ul pe locuitor. Ce spune Ciprian Ciucu
ECONOMIEVineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
15:26
Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
Zelenski a decorat o fostă vedetă Playboy – care a apărut pe coperta celebrei reviste de 19 ori – pentru “contribuție semnificativă adusă la dezvoltarea culturii, realizări creative remarcabile și înaltă competență profesională”. Cu “Ordinul Cneaghinei Olga” au fost decorate recent și Melania Trump, și Maia Sandu
15:15
Zelenski a decorat o fostă vedetă Playboy – care a apărut pe coperta celebrei reviste de 19 ori – pentru “contribuție semnificativă adusă la dezvoltarea culturii, realizări creative remarcabile și înaltă competență profesională”. Cu “Ordinul Cneaghinei Olga” au fost decorate recent și Melania Trump, și Maia Sandu
FLASH NEWSRomânii pot afla online ce pensie vor primi. Șefa Casei de Pensii explică la cât timp trebuie făcută simularea
15:15
Românii pot afla online ce pensie vor primi. Șefa Casei de Pensii explică la cât timp trebuie făcută simularea
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O vastă colecție de gravuri din era glaciară, descoperită sub graffiti modern într-o peșteră din Spania
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
EXCLUSIVMult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
16:41
Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
INEDITMai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
16:23
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
RĂZBOITentativă de asasinat la Moscova. Un fost oficial ucrainean prorus din perioada lui Viktor Ianukovici a fost grav rănit de explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii
16:15
Tentativă de asasinat la Moscova. Un fost oficial ucrainean prorus din perioada lui Viktor Ianukovici a fost grav rănit de explozia unei bombe amplasate sub scaunul mașinii
COMUNICATResponsabilitatea începe cu fiecare dintre noi! BAT România: buletinul cerut la achiziția de produse cu nicotină înseamnă reguli care funcționează
15:29
Responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi! BAT România: buletinul cerut la achiziția de produse cu nicotină înseamnă reguli care funcționează
CONTROVERSĂBild: Rusia propune condiții inacceptabile pentru UE în negocierile de la Abu Dhabi. Pentru a înceta războiul cu Ucraina, Kremlinul solicită ieșirea Finlandei din NATO, transformarea Republicii Moldova într-o republică federală, interzicerea bazelor NATO în țările baltice și control total asupra Donbasului
15:21
Bild: Rusia propune condiții inacceptabile pentru UE în negocierile de la Abu Dhabi. Pentru a înceta războiul cu Ucraina, Kremlinul solicită ieșirea Finlandei din NATO, transformarea Republicii Moldova într-o republică federală, interzicerea bazelor NATO în țările baltice și control total asupra Donbasului
NEWS ALERTTraficul de coșmar a revenit în nordul Capitalei, pe Fabrica de Glucoză. Ieșirea și intrarea în București, spre și dinspre A3, sunt aproape blocate! Cozile se întind pe kilometri
15:04
Traficul de coșmar a revenit în nordul Capitalei, pe Fabrica de Glucoză. Ieșirea și intrarea în București, spre și dinspre A3, sunt aproape blocate! Cozile se întind pe kilometri

Cele mai noi

Trimite acest link pe