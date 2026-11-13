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Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt

Elena Popescu
Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
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Banca Națională a României a publicat vineri, 13 noiembrie, noile cotații valutare. Dolarul american continuă să se aprecieze în raport cu leul și încheie săptămâna aproape de pragul de 4,85 lei.

Potrivit cotațiilor Băncii Naționale a României (BNR) pentru vineri, 13 noiembrie, euro a crescut ușor, în timp ce francul elvețian s-a depreciat. Aurul a înregistrat o nouă scădere importantă.

Cât valorează principalele monede

Euro a fost cotat vineri la 5,3498 lei, față de 5,3459 lei joi, iar lira sterlină a urcat la 6,4023 lei, comparativ cu 6,3935 lei în ședința precedentă.

Moneda americană a fost cotată la 4,8428 lei, față de 4,8155 lei în ședința precedentă. Dolarul a câștigat astfel 2,73 bani într-o singură zi, echivalentul unei aprecieri de aproximativ 0,57%.

În schimb, francul elvețian a coborât la 5,7814 lei, de la 5,7938 lei.

Gramul de aur a fost cotat la 605,8788 lei, în scădere cu aproape șase lei față de ziua precedentă, când valora 611,8686 lei. Este a doua ședință consecutivă de depreciere, după ce joi aurul pierduse aproape 13 lei pe gram.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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