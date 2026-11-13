Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt

Banca Națională a României a publicat vineri, 13 noiembrie, noile cotații valutare. Dolarul american continuă să se aprecieze în raport cu leul și încheie săptămâna aproape de pragul de 4,85 lei.

Potrivit cotațiilor Băncii Naționale a României (BNR) pentru vineri, 13 noiembrie, euro a crescut ușor, în timp ce francul elvețian s-a depreciat. Aurul a înregistrat o nouă scădere importantă.

Cât valorează principalele monede

Euro a fost cotat vineri la 5,3498 lei, față de 5,3459 lei joi, iar lira sterlină a urcat la 6,4023 lei, comparativ cu 6,3935 lei în ședința precedentă.

Moneda americană a fost cotată la 4,8428 lei, față de 4,8155 lei în ședința precedentă. Dolarul a câștigat astfel 2,73 bani într-o singură zi, echivalentul unei aprecieri de aproximativ 0,57%.

În schimb, francul elvețian a coborât la 5,7814 lei, de la 5,7938 lei.

Gramul de aur a fost cotat la 605,8788 lei, în scădere cu aproape șase lei față de ziua precedentă, când valora 611,8686 lei. Este a doua ședință consecutivă de depreciere, după ce joi aurul pierduse aproape 13 lei pe gram.

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