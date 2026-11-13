Nicușor Dan, după discuțiile de la Dublin cu premierul albanez Edi Rama: Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României

Nicușor Dan a anunțat că România înregistrează progrese semnificative în demersurile făcute pentru recuperarea Casei Iorga din orașul albanez Saranda.

Joi, la Dublin, președintele României a discutat cu premierul Albaniei, Edi Rama, cu ocazia Summitului Comunității Politice Europene (CPE).

„Sunt încrezător că înregistrăm progrese semnificative în demersurile pentru retrocedarea Casei Iorga din Saranda către statul român, astfel încât aceasta să poată reprezenta din nou legăturile culturale și istorice comune dintre țările noastre”, a scris președintele într-o postare pe platforma X.

„Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan și Edi Rama au discutat și despre consolidarea relațiilor bilaterale, aprofundarea cooperării în domeniul afacerilor europene și al securității.

Casa Iorga din Saranda, construită pe un teren oferit istoricului Nicolae Iorga în 1932 de regele Albaniei

Casa Iorga din Saranda a fost construită pe un teren oferit istoricului Nicolae Iorga în 1932 de regele Albaniei, Ahmed Zogu. A fost un semn de recunoștință pentru contribuția sa la istoria poporului albanez.

Nicolae Iorga a donat terenul statului român. În această casă a fost înființat Institutul Român din Albania.

Clădirea a fost naționalizată în perioada comunistă

A fost vândută unei persoane private în 1992.

O instanță albaneză a recunoscut definitiv, în 2007, dreptul de proprietate al statului român.

Totuși, imobilul nu a fost încă retrocedat.

La începutul lunii noiembrie, ministrul român de Externe – Dan Neculăescu – anunța că a stabilit, împreună cu omologul albanez, Ferit Hoxha, pașii următori pentru recuperarea Casei Iorga.