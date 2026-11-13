Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decorat-o pe cântăreața și fosta model Playboy Dasha Astafieva cu Ordinul Cneaghinei Olga (gradul III). Decretul nr. 1100/2026 a fost publicat luni pe site-ul oficial al președintelui ucrainean. Ceremonia de înmânare a distincției a avut loc la Biserica trapeză a Lavrei Pecerska din Kiev, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai culturii, potrivit publicației Uniunii Jurnaliștilor Ortodocși (SPZH). Cu Ordinul Cneaghinei Olga au fost decorate recent și prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, dar și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Distincția i-a fost acordată vedetei Playboy pentru contribuția personală la dezvoltarea culturii și artelor naționale, realizările creative și profesionalismul său.

Astafieva este cunoscută în Ucraina ca interpretă, prezentatoare TV și fostă vedetă Playboy. Artista a apărut pe coperțile celebrei reviste de cel puțin 19 ori, în diverse ediții din Ucraina și internaționale.

În prezent, este și voluntară, precum și fondatoarea aplicației pentru cărți UnderBook.

Alegerea locului pentru ceremonia de premiere a stârnit însă critici din partea unor reprezentanți ai clerului. Arhiepiscopul Iona Cerepanov s-a întrebat de ce sunt decorate astfel de persoane, în timp ce multe femei care luptă pe front nu au primit nicio distincție.

La rândul său, stareța Serafima Șevcik, de la Mănăstirea Arhanghelului Mihail din Odesa, a criticat faptul că premierea a avut loc în incinta Lavrei Pecerska, amintind de trecutul artistei în industria divertismentului erotic.

Zelenski a decorat-o pe Melania Trump cu Ordinul Cneaghinei Olga pentru activitatea sa umanitară

Preşedintele ucrainean i-a acordat primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I), recunoscând activitatea sa umanitară în Ucraina, conform decretului prezidențial nr. 1079/2026 din 2 noiembrie 2026.

Decretul i-a recunoscut Melaniei Trump o „contribuţie personală semnificativă la sprijinul umanitar acordat Ucrainei”, precum şi implicarea activă în apărarea drepturilor omului şi activitatea caritabilă menită să vină în ajutorul persoanelor afectate de războiul declanşat de Rusia şi să contribuie la repatrierea copiilor ucraineni răpiţi. (Mai multe detalii AICI)

Gestul vine ca urmare a unei inițiative diplomatice fără precedent gestionate de Melania Trump, care a mediat și coordonat o misiune umanitară de salvare la Oleșki. Anterior, Melania Trump a contribuit la repatrierea unor copii ucraineni din Rusia în Ucraina.

La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit de Ziua Independenței Ucrainei, Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I), în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Kiev. Decorația i-a fost înmânată Maiei Sandu de președintele urainean Volodimir Zelenski, în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei.

Printre laureatele anterioare se numără personalităţi publice internaţionale şi ucrainene, inclusiv fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor din SUA şi actuala deputată Nancy Pelosi, precum şi şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Ordinul Cneaghinei Olga, distincție instituită în anul 1997

Ordinul Cneaghinei Olga este o distincție de stat a Ucrainei, instituită în anul 1997, care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat, civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice.

Sursa video: Facebook / Dasha Astafieva