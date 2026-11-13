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Cum și-au majorat indemnizațiile USR-riștii din Consiliile de Administrație, chiar în ziua în care era învestit noul guvern

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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, dezvăluie sinecurile descoperite în instituție după preluarea mandatului. Demnitarul vorbește despre Consiliile de Administrație ale companiilor din subordinea ministerului, ocupate în majoritate de USR, și milioanele de euro încasate anual de membrii acestora. Punctual, Zamfir prezintă un caz în care chiar în ziua în care guvernul Luca Niculescu depunea jurământul de învestitură, membrii unui CA își majorau de trei ori indemnizația. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate, în emisiunea Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu, la Gândul.

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Indemnizație de trei ori mai mare, pentru USR-iștii din Consiliul de Administrație

Fix în ziua în care noi depuneam jurământul, într-un consiliu de Administrație, cu un administrator de la USR, doamna secretar general al Ministerului Economiei, cu 17.000 de lei pe lună indemnizație, au făcut un Consiliu de Administrație și și-au majorat indemnizația de la 4.800 de lei la 14.500 de lei”, a declarat Zamfir.

Ce spuneau cei de la USR și ce făceau de fapt

”Ca să vedeți ce diferență uriașă între ceea ce spuneau public, cum să reducem, cum trebuie să strângem cureaua și ce făceau în realitate. Asta făceau. Își majorau de trei ori indemnizația fix în ziua în care ei plecau de la guvernare”, mai spune ministrul Economiei.

În urmă cu trei săptămâni, după prelualua funcției, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, Daniel Zamfir, a transmis un atac dur la adresa fostului ministru care a condus instituția, Radu Miruță de la USR.

”Am aprins lumina în cămară și am găsit termite”

Am început să aprind lumina prin cămările de la Ministerul Economiei și am dat de termite!!! Și am apăsat doar un întrerupător… Când aprind lumina în toate cămările voi face public tot ce am găsit acolo… Așa pe transparență totală, nu-i așa? Miruță, Darău, sunteți bine? Dormiți liniștiți?”, a scris Zamfir pe Facebook.

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