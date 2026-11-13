Românii pot afla online ce pensie vor primi. Șefa Casei de Pensii explică la cât timp trebuie făcută simularea

Românii pot afla, fără să mai meargă la ghișeu, ce pensie ar putea primi atunci când se retrag din activitate. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția contribuabililor un simulator online, prin care aceștia își pot verifica vechimea în muncă, punctajele acumulate și valoarea estimată a pensiei.

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, președinta Casei Naționale de Pensii Publice, Valentina Robu, a explicat că instrumentul digital îi ajută pe români să își facă o imagine asupra veniturilor pe care le-ar putea avea la pensionare.

Pentru a utiliza serviciul, contribuabilii trebuie să își creeze un cont pe portalul CNPP, unde pot consulta informațiile despre perioadele lucrate și contribuțiile înregistrate.

Valentina Robu: ”Sunt foarte multe dezvoltări care vin în sprijinul beneficiarilor”

”Își pot face cont, pot să verifice și pot să își facă simulări. E ca un fel de simulator, este ca un fel de preconsiliere în vederea pensionării, așa îmi place să spun, și îți poți verifica din când în când, să vezi cam cum stai. Nu le recomand să facă simulare în fiecare lună, pentru că nu se face primăvară în pensie, dacă tu îți vezi cu cât mi-a crescut pensia, dacă mai adaug o lună de vechime.

Le recomand să facă la 2-3 ani, să vadă un pic acea creștere și cu cât îi va influența și decizia, dacă rămâne în activitate sau vrea să opteze pentru o pensionare. Află numărul de puncte, înmulțește cu valoarea punctului de referință, care astăzi este de 81 lei și poate știi că „astăzi aș avea o pensie de”.

De asemenea, pentru pensionarii care au cont de portal, prin această dezvoltare, le-am facilitat posibilitatea să-și depună cererile de recalculare, de adăugări de vechime, de schimbare cont, să opteze pentru un talon electronic. Sunt foarte multe dezvoltări care vin în sprijinul beneficiarilor, tocmai ca să mai diminuăm mersul la la ghișeu”, a precizat șefa Casei de Pensii, la Antena 3 CNN.