Bild: Rusia propune condiții inacceptabile pentru UE în negocierile de la Abu Dhabi. Pentru a înceta războiul cu Ucraina, Kremlinul solicită ieșirea Finlandei din NATO, transformarea Republicii Moldova într-o republică federală, interzicerea bazelor NATO în țările baltice și control total asupra Donbasului

Rusia ar fi prezentat propuneri scandaloase pentru UE la Abu Dhabi: o nouă arhitectură de securitate europeană, recunoașterea internațională a ocupării ruse a regiunii ucrainene Donbas și ieșirea Finlandei din NATO. Condițiile controversate emise de Kremlin pentru încetarea războiului cu Ucraina vizează și Republica Moldova condusă de președinta Maia Sandu și regiunea separatistă pro-rusă Transnistria.

Propunerile sunt scandaloase și inacceptabile pentru Ucraina și pentru statele membre ale Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice care au sprijinit Kievul în ultimii cinci ani: ieșirea voluntară a Finlandei din NATO și control total asupra regiunii ucrainene Donbas, potrivit informațiilor furnizate de ziarul german Bild.

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Rusia insistă pe ocuparea întregii regiuni Donbas

Ziarul german, care a avut acces la unul dintre documentele neoficiale, susține că planul condițiilor impuse de Kremlin pentru a înceta „Operațiunea Militară Specială” în Ucraina provine tocmai de la cercul interior al președintelui rus Vladimir Putin.

Conform planului propus, Moscova va anexa toate teritoriile ucrainene aflate sub ocupație din 2022 și preluarea controlului deplin asupra întregii regiuni Donbas. Kievul va trebui să cedeze inclusiv părțile teritoriale din Donețk și Luhansk încă aflate în posesia Ucrainei.

Ucraina nu va mai putea adera niciodată la NATO

Rusia mai solicită demilitarizarea porturilor Odesa și Nicolaev și interzicerea utilizării acestora ca baze navale. Planul presupune și acorduri separate pentru a garanta libertatea navigației în Marea Neagră și în Marea Baltică pentru navele rusești.

Ucraina va fi obligată să rămână permanent un stat nealiniat și să renunțe definitiv la obiectivul de a mai adera la NATO. În schimb, Kievul va putea opta să devină membru al Uniunii Europene.

Kremlinul vrea ca Finlanda să părăsească NATO și statele baltice să fie demilitarizate

În ce privește regiunea baltică și cea scandinavă, Rusia dorește ca Finlanda să părăsească voluntar alianța la care a aderat în 2023 și să revină la statutul de stat neutru de dinainte.

Bild mai scrie că Rusia dorește interzicerea bazelor militare NATO în Estonia, Letonia și Lituania. Niciun oficial de la Helsinki, de la Moscova, Kiev sau din capitalele statelor membre NATO n-au comentat încă subiectul, potrivit Clash Report.

Propunerile Rusiei privind teritoriul Republicii Moldova

În plus, Rusia a propus ca Republica Moldova să fie transformată într-o republică federală, alături de Transnistria și Găgăuzia.

Dacă Republica Moldova va adera la UE, populațiile minoritare ale celor două regiuni trebuie să aibă dreptul de a organiza referendum de independență față de Chișinău.

Rusia s-a oferit să retragă armele nucleare din Belarus și să renunțe la staționarea de rachete de rază intermediară, precum și retragerea trupelor rusești din Transnistria.

Sursa Foto: Hepta