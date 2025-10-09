Prima pagină » Actualitate » Cutremur în județul Brașov, joi dimineață, 9 octombrie 2025. Datele oficiale transmise de INCDFP

Cutremur în județul Brașov, joi dimineață, 9 octombrie 2025. Datele oficiale transmise de INCDFP

09 oct. 2025, 10:50, Actualitate
Un cutremur a avut loc în județul Brașov, în dimineața zilei de joi, 9 octombrie 2025. Conform Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a înregistrat în urmă cu puțin timp, la ora 10:07. 

Update 9 octombrie 2025. INCDFP anunță că s-a mai produs un seim în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Brașov. Cutremurul a avut loc la două minute față de cel de 3.3 grade pe scara Richter. Al doilea seism a avut loc la o adâncim de 5 kilometri.

„În ziua de 09 Octombrie 2025 la ora 10:09:43 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Brașov un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 5.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km SV de Brașov, 53km SV de Sfântu-Gheorghe, 59km N de Târgoviște, 72km NV de Ploiești, 80km NE de Pitești, 92km NE de Râmnicu Vâlcea”, transmite INCDFP.

Cutremurul de 3.3 grade pe scara Richter s-a produs la o adâncime de 5 kilometri, potrivit datelor.

„În ziua de 09 Octombrie 2025 la ora 10:07:06 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Brașov un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 23km SV de Brașov, 50km SV de Sfântu-Gheorghe, 62km N de Târgoviște, 75km NV de Ploiești, 83km NE de Pitești, 93km NE de Râmnicu Vâlcea”, transmite INCDFP.

Un seism a avut loc joi dimineață, 9 octombrie 2025, în zona seismică Făgăraș-Câmpulung / foto: infp.ro

Sursă foto: capturi site infp.ro / Shutterstock

