Cutremur în județul Vrancea: seism înregistrat duminică, 29 martie. Ce magnitudine a avut

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,9, s-a produs duminică, 29 martie, la ora 17:16, în județul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), relatează Antena 3 CNN.

Cutremur de magnitudine 3,9 în județul Vrancea: seism înregistrat duminică, 29 martie, potrivit INCDFP

Seismul a avut loc la 140 de kilometri adâncime, în apropiere de următoarele orașe:

52 de kilometri vest de Focşani;

58 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe;

67 de kilometri nord de Buzău;

70 de kilometri est de Braşov;

93 de kilometri nord-est de Ploieşti;

99 de kilometri sud de Bacău;

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în judeţul Vrancea.

S-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977

Pe data de 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care a avut o magnitudine de 7.4 grade pe scara Richter. În același timp, Bucureștiul rămâne plin de clădiri cu risc seismic ridicat, care nu au fost consolidate, deși seismologii avertizează că un nou cutremur major ar putea avea loc oricând în România.

În Capitală, în ultimii 15 ani, au fost consolidate doar 20 de clădiri cu grad de risc seismic I. Peste 70% dintre bucureșteni se tem că următorul cutremur major ar putea avea loc oricând și că nu ar supraviețui unui astfel de eveniment.

