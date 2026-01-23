Prima pagină » Magazin » Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale

Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale

23 ian. 2026, 16:15, Magazin
Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale

Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale.

Cel mai mare cutremur din istoria omenirii

Cataclismul istoric a avut loc pe 22 mai 1960, în orașul Valdivia din Chile. A fost cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată în lume: 9,5 grade pe scara Richter, scrie Libertatea.

Atunci au murit 6.000 de oameni și dezastrul uman a fost relativ mic, datorită epicentrului situat într-o zonă mai puțin locuită, precum și pe fondul pregătirii populației pentru un asemenea cutremur.

Valul de 25 de metri înălțime, cam cât un bloc cu 8 etaje din România, a distrus totul în cale și a măturat apoi orașul Hilo din Hawaii.

Cutremurul a echivalat cu 178 de miliarde de tone de TNT!

Anterior, în 21 mai 1960, un cutremur de 7,7 grade pe scara Richter a zguduit peninsula Arauco și a afectat numeroase case din Concepcion, Coronel, Lota și Arauco.

Sute de oameni au fost zdrobiți de ruine în somn, dar numărul victimelor a fost mai mic decât ar fi estimat Guvernul, deoarece mulți oameni au reușit să fugă din case, când au simțit pământul fugind de sub picioare.

A doua zi, un seism mult mai puternic a devastat regiunea Valdivia. Pământul s-a cutremurat la ora 2:55 PM, cutremurul fiind unul istoric: 9,5 grade pe scara Richter!

Deși a fost seismul care a eliberat cea mai mare energie, dezastrul nu a produs și cele mai multe victime din istorie.

Epicentrul cutemurului a fost la aproape 60 km sub fundul Oceanului pacific și la 100 km de coastă.

Cutremurul a durat 10 minute.

Cele mai puternice cutremure din România

Cele mai puternice seisme din România, înregistrate în decursul istoriei, includ seismul din 1802 (Vrancea, ~7.9-8.2 Mw), considerat cel mai puternic, dar și evenimente majore precum cele din 1940 (Vrancea, 7.7 Mw), 1977 (Vrancea, 7.3 Mw), 1986 (Vrancea, 7.1 Mw), și cutremurele crustale din zona Făgăraș-Câmpulung (anii 1500-1900, ~6.5 Mw), toate cu impact devastator, în special cel din 1977, care a afectat sever Capitala.

Cutremurul din 1977 a fost un cutremur puternic care s-a produs la ora 21:22:22 în data de 4 martie 1977. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde, soldându-se cu 1.570 de victime, din care 1.391 numai în București. La nivelul întregii Românii au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit în câteva clipe. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în Capitală, unde peste 33 de clădiri au devenit ruine. Printre victimele notabile ale cutremurului din 1977 s-au numărat cântăreața Doina Badea, actorul Toma Caragiu și cascadorul Tudor Stavru.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
23:24, 21 Jan 2026
Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
INEDIT Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
15:45, 20 Jan 2026
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
INEDIT Marte, planeta roșie sau planeta albastră? Unul dintre cele mai fascinante mituri ale Universului este pe cale să se detrame
05:00, 18 Jan 2026
Marte, planeta roșie sau planeta albastră? Unul dintre cele mai fascinante mituri ale Universului este pe cale să se detrame
ECONOMIE Cât mai costă o vacă în România. Este mai scumpă decât un Logan second hand sau decât un iPhone
13:07, 10 Jan 2026
Cât mai costă o vacă în România. Este mai scumpă decât un Logan second hand sau decât un iPhone
EXTERNE Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
13:24, 09 Jan 2026
Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
ACTUALITATE Un fost star „Discovery Channel” și-a ucis colegul de celulă. Motivul pentru care Chad Ollinger a recurs la crimă
23:30, 31 Dec 2025
Un fost star „Discovery Channel” și-a ucis colegul de celulă. Motivul pentru care Chad Ollinger a recurs la crimă
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Spațiul nu este deloc așa cum ne-am imaginat până acum, susține o teorie bizară
SPORT Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
17:43
Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
NEWS ALERT Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
17:29
Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
SCANDAL Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
17:26
Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
CONTROVERSĂ Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
17:25
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
ACTUALITATE „Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac
17:24
„Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac
ACTUALITATE Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov
16:54
Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov

Cele mai noi

Trimite acest link pe