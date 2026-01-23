Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale.

Cel mai mare cutremur din istoria omenirii

Cataclismul istoric a avut loc pe 22 mai 1960, în orașul Valdivia din Chile. A fost cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată în lume: 9,5 grade pe scara Richter, scrie Libertatea.

Atunci au murit 6.000 de oameni și dezastrul uman a fost relativ mic, datorită epicentrului situat într-o zonă mai puțin locuită, precum și pe fondul pregătirii populației pentru un asemenea cutremur.

Valul de 25 de metri înălțime, cam cât un bloc cu 8 etaje din România, a distrus totul în cale și a măturat apoi orașul Hilo din Hawaii.

Cutremurul a echivalat cu 178 de miliarde de tone de TNT!

Anterior, în 21 mai 1960, un cutremur de 7,7 grade pe scara Richter a zguduit peninsula Arauco și a afectat numeroase case din Concepcion, Coronel, Lota și Arauco.

Sute de oameni au fost zdrobiți de ruine în somn, dar numărul victimelor a fost mai mic decât ar fi estimat Guvernul, deoarece mulți oameni au reușit să fugă din case, când au simțit pământul fugind de sub picioare.

A doua zi, un seism mult mai puternic a devastat regiunea Valdivia. Pământul s-a cutremurat la ora 2:55 PM, cutremurul fiind unul istoric: 9,5 grade pe scara Richter!

Deși a fost seismul care a eliberat cea mai mare energie, dezastrul nu a produs și cele mai multe victime din istorie.

Epicentrul cutemurului a fost la aproape 60 km sub fundul Oceanului pacific și la 100 km de coastă.

Cutremurul a durat 10 minute.

Cele mai puternice cutremure din România

Cele mai puternice seisme din România, înregistrate în decursul istoriei, includ seismul din 1802 (Vrancea, ~7.9-8.2 Mw), considerat cel mai puternic, dar și evenimente majore precum cele din 1940 (Vrancea, 7.7 Mw), 1977 (Vrancea, 7.3 Mw), 1986 (Vrancea, 7.1 Mw), și cutremurele crustale din zona Făgăraș-Câmpulung (anii 1500-1900, ~6.5 Mw), toate cu impact devastator, în special cel din 1977, care a afectat sever Capitala.

Cutremurul din 1977 a fost un cutremur puternic care s-a produs la ora 21:22:22 în data de 4 martie 1977. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde, soldându-se cu 1.570 de victime, din care 1.391 numai în București. La nivelul întregii Românii au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit în câteva clipe. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în Capitală, unde peste 33 de clădiri au devenit ruine. Printre victimele notabile ale cutremurului din 1977 s-au numărat cântăreața Doina Badea, actorul Toma Caragiu și cascadorul Tudor Stavru.

