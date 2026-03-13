Cutremur puternic în centrul Turciei. Oamenii au ieșit în stradă de teamă să nu se repete tragedia din 2023. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea puternic a zguduit vineri dimineață centrul Turciei, determinând locuitorii să iasă speriați pe străzi. Autoritățile turce anunță că nu au fost raportate victime sau pagube, însă oamenii au rămas în aer liber de teamă să se întoarcă în locuințe.

Seismul, cu magnitudinea de 5,5 imediat a fost resimțit în mai multe zone. Numeroși locuitori au ieșit în grabă din locuințe, speriați că ar putea retrăi tragedia din 2023, scrie The Washingtonpost.com.

Deși, autoritățile au transmis însă că, până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube materiale, mulți oameni au preferat să rămână ore în șir în stradă sau în mașini, chiar dacă temperaturile sunt scăzute. Postul de televiziune Haberturk a relatat că locuitorii au evitat să se întoarcă în case, de teamă că ar putea urma replici.

Turcia, una dintre cele mai active zone seismice. Țara vecină a României peste Marea Neagră se află pe mai multe falii tectonice majore, iar cutremurele sunt frecvente în această regiune.

În 2023, un cutremur devastator cu magnitudinea de 7,8 a provocat una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a țării. Seismul a ucis peste 53.000 de persoane în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sudul și sud-estul țării. De asemenea, aproximativ 6.000 de oameni și-au pierdut viața în nordul Siriei, în urma aceluiași dezastru natural.

