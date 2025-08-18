Cutremur în România, în această dimineață. Datele oficiale ale INFP

Un cutremur a avut loc în România, în dimineața zilei de luni, 18 august 2025. Potrivit datelor emise de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs în Vrancea, după ora 03:00.

În dimineața zilei de luni, 18 august 2025, a avut loc un alt seism în România. Cutremurul s-a înregistrat în zona seismică Vrancea și s-a produs la ora 03:15. Datele oficiale ale INFP arată că seismul a avut 3 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 126.6 kilometri.

„În ziua de 18 August 2025, la ora 03:15:11 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 126.6 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32km V de Focșani, 55km N de Buzău, 81km E de Sfântu-Gheorghe, 91km E de Brașov, 94km SV de Bârlad, 98km NE de Ploiești”, transmite INFP.

Vă reamintim că un alt seism s-a produs duminică, 17 august 2025, de 3.3 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, la o adâncime de 121.3 kilometri.

„În ziua de 17 August 2025 la ora 10:01:24 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 121.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km NV de Buzău, 61km SE de Sfântu-Gheorghe, 62km V de Focșani, 64km E de Brașov, 72km NE de Ploiești”, transmite INFP.

Autorul recomandă:

PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit. Seismul, resimțit și la Istanbul

Cum se propagă un TSUNAMI și ce efecte devastatoare produce

Marele cutremur, SCENARIUL sumbru care dă fiori României. „Doar în București avem peste 2.000 de clădiri, cu acte, în pericol de colaps”

Cutremurul din 1977: au trecut 47 de ani. Cum s-ar comporta Bucureștiul la un seism atât de mare: „Va fi catastrofă, cu peste 6.500 de morți”

Sursă foto: Shutterstock, infp.ro