PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul

Cutremurul produs duminică în nord-vestul Turciei a dus la moartea unei persoane și la rănirea a peste 20, iar locuitorii din Istanbul au resimțiti și ei seismul.

Cel puțin 29 de persoane au fost rănite când cutremurul cu magnitudine de 6,1 a lovit provincia Balikesir duminică, în jurul orei 19:53 (19:53, ora României, n. red.). Seismul a fost suficient de puternic pentru a fi resimțit în mai multe provincii și în cel mai mare oraș al Turciei, Istanbul, aflat la aproximativ 200 km nord, notează Associated Press.

Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar echipele de salvare au lucrat toată noaptea și le-au cerut localnicilor să facă liniște pentru a putea asculta eventuale semne de viață de sub dărâmături.

Ministrul de Interne al țării, Ali Yerlikaya, a declarat că o femeie în vârstă de 81 de ani a murit la spital după ce a fost scoasă de sub dărâmături de echipele de intervenție din orașul Sindirgi, epicentrul cutremurului. Yerlikaya a spus că un total de 16 clădiri s-au prăbușit în regiune, majoritatea acestora fiind degradate și nelocuite. De asemenea, două minarete s-au prăbușit, a mai spus oficialul.

Turcia este frecvent afectată de cutremure puternice

AFAD, autoritatea de gestionare a dezastrelor din Turcia, a declarat că seismul a avut loc la o adâncime de 11 km. Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ) a înregistrat magnitudinea cutremurului la 6,19 și o adâncime de 10 km. Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, inclusiv una cu magnitudinea de 4,6. Turcia se află deasupra unor falii majore, iar cutremurele sunt frecvente.

În aprilie, peste 150 de persoane au fost rănite după ce un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,2 a zguduit Istanbulul. În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a ucis peste 53.000 de oameni în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sudul și sud-estul țării. Alte 6.000 de oameni au fost ucise în zonele de nord ale Siriei vecine la acea dată, mai amintește sursa citată.

Sursa foto: Profimedia/Sursa video: X/Mario Nawfal/@AZ_Intel_