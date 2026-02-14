Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar”

Malina Maria Fulga
14 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a analizat aspecte importante privind dosarul Epstein, ridicând un semn de întrebare privitor la modul prin care Jeffrey Epstein reușea să facă transferuri de milioane de dolari fără a ridica suspiciuni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a vorbit despre dosarul Epstein, fiind vehement cu privire la presupusa implicare a băncilor americane în această rețea. Acesta afirmă că este de-a dreptul suspect modul în care Epstein făcea transferuri și donații de milioane de dolari lunar, fiind neclară sursa veniturilor acestuia.

„Părerea mea este că vor apărea apoi și dosarele, din punct de vedere, cum spunem noi, semifalse. Sunt dosare financiare. În primul rând, băncile n-au explicat cum a avut acces Epstein la bani. Vorbesc de împrumuturi. Nu numai de împrumuturi, dar a făcut transferuri imense. El făcea pe lună donații de 2 milioane de dolari la instituții de toate calibrele.”

Hartmann susține că, în momentul în care vor fi făcute publice numele celor din domeniul bancar care au făcut posibile aceste transferuri, acest lucru îi va dărâma, de fapt, pe șefii sistemului financiar mondial.

„Să nu uităm că una dintre celebrele, nu mai știu care, Turandot a fost producția plătită în 2006 sau 2005, integral de el, 30 de milioane, la The Metropolitan Opera. Deci, atenție foarte mare, trebuie să apară și dosarele financiare. Vor distruge actualii șefi ai sistemului financiar mondial. Deci, cine folosește această rețea în acest moment, este o preluare în forță, în primul rând. Și, doi, este o preluare cu un anumit scop.”

