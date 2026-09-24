Elena Lasconi îi mulțumește Dianei Buzoianu pentru implicare în eliminarea deșeurilor periculoase de pe platforma ARO

Elena Lasconi anunță un pas important în problema deșeurilor periculoase rămase pe fosta platformă ARO din Câmpulung Muscel. Primarul spune că, după șase ani de demersuri, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a lansat licitația pentru transportarea și tratarea deșeurilor. Contractul are o valoare estimată la aproape 2,9 milioane de lei.

Primarul municipiului Câmpulung amintește că problema deșeurilor periculoase s-a aflat printre angajamentele asumate încă din 2020.

„Cuvântul meu e contract. În 2020 vă spuneam că nu mă las până când nu vom scăpa de bomba cu ceas a Câmpulungului: deșeurile periculoase de pe platforma ARO. Am luptat șase ani. Nu are niciun rost să reamintesc tot ce am făcut. Sunt o femeie a faptelor”, a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.

Lasconi îi mulțumește Dianei Buzoianu

În mesajul său, Elena Lasconi îi atribuie un rol în deblocarea situației și Dianei Buzoianu, căreia îi mulțumește public pentru implicare.

”Așa că, astăzi mă bucur să vă anunț, dragii mei câmpulungeni, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a scos la licitație servicii de transport și tratare a acestor deșeuri periculoase pentru suma de aproape trei milioane lei. Pe data de opt octombrie vom afla care este firma care va veni la Câmpulung să ne scape de aceste nenorociri. Vreau să-i mulțumesc pe această cale și colegei mele Diana Buzoianu, ministra mediului, pentru implicare!”, a mai spus edilul municipiului Câmpulung.

Licitație de aproape 2,9 milioane de lei

Procedura lansată de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate vizează evaluarea, colectarea, reambalarea, manipularea, transportul și tratarea deșeurilor existente pe amplasamentul fostei platforme ARO Câmpulung Muscel.

Valoarea estimată a contractului este de 2.879.884 de lei, fără TVA, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 8 octombrie 2026, ora 15:00..