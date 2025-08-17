CUTREMUR produs în zona Vrancea, județul Buzău. Seismologii au anunțat magnitudinea acestuia și adâncimea la care a fost înregistrat

Un cutremur s-a produs duminică dimineață, la ora 10:01:24 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Conform datelor Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), acesta a avut magnitudinea de 3.3 și a avut loc la adâncimea de 121.3 km.

De asemenea, potrivit sursei citate, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km V de Focsani, 64km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock