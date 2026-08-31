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Încă două cutremure, luni seară, în zona Vrancea. Seismul de dimineață a avut 3,4 grade pe scara Richter

Încă două cutremure, luni seară, în zona Vrancea. Seismul de dimineață a avut 3,4 grade pe scara Richter
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Alte două cutremure au avut loc luni seară, în România, după seismul de dimineață, de la ora 7:12, cu o magnitudine de 3,4 grade pe scara Richter.

Toate cele trei cutremure s-au produs în zona seismică Vrancea. Cele de la ora 18:34 și 18:46 au avut 2 grade, respectiv 2,5 grade pe scara Richter, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

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În ziua de 31 August 2026 la ora 18:34:50 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 21.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 18km S de Focsani, 55km N de Buzau, 85km S de Barlad, 87km S de Galati, 90km S de Braila, 95km E de Sfantu-Gheorghe.

În ziua de 31 August 2026 la ora 18:46:52 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 21,2 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 18km S de Focsani, 55km N de Buzau, 85km S de Barlad, 87km S de Galati, 90km S de Braila, 95km E de Sfantu-Gheorghe.

În ziua de 31 august 2026 la ora 18:46:52 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 20,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km S de Focsani, 58km N de Buzau, 83km S de Barlad, 88km S de Galati, 91km S de Braila, 94km E de Sfantu-Gheorghe.

Cutremur de 3,4 grade, luni dimineaţă

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a înregistrat, luni dimineaţa, la ora 07:12, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la adâncimea de 98 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km sud de Focşani, 67 km sud de Braşov, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km sud de Bârlad şi 90 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.

De la începutul lunii august, în țara noastră au avut loc 8 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,5 pe scara Richter.

Două din seisme au avut magnitudine peste 4, fiind considerate de intensitate III.

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