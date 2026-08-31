Kelemen Hunor neagă informațiile potrivit cărora UDMR ar fi decis să voteze orice candidat pentru funcția de prim-ministru propus de președintele Nicușor Dan. Liderul formațiunii maghiare spune că rămâne alături de PNL și USR, adică îl va susține pe Siegfried Mureșan ca propunere de prim-ministru.. El a declarat, pentru Maszol.ro că restul sunt doar speculații în ceea ce privește susținerea unei alte opțiuni. În același timp, Kelemen lansează un reproș dur chiar la adresa candidatului comun: după nominalizare, Mureșan „a lovit o dată în președinte, o dată în PSD, apoi a dispărut” pentru întreaga vară.

Kelemen Hunor dezminte informațiile potrivit cărora le-a comunicat lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan că deputații UDMR vor vota candidatul la funcția de prim-ministru propus de președintele Nicușor Dan, oricine ar fi acesta.

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„Nu am spus așa ceva, nu am făcut nicio declarație. Poziția RMDSZ rămâne aceeași: așteptăm ca șeful statului să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR au un candidat comun, Siegfried Mureșan. Și PSD are un candidat la funcția de șef de guvern, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când președintele nu va face această nominalizare, nu putem purta negocieri cu PSD și nu ne vom schimba poziția: în iunie am convenit cu PNL și USR asupra nominalizării lui Mureșan și ne menținem la această poziție. Restul sunt doar speculații, povești”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a subliniat că România are nevoie cât mai curând de un guvern cu drepturi depline.

„Nu se mai poate continua așa. Nu ne interesează să aibă loc alegeri anticipate, dar nu putem părea complet idioți, neserioși, având un candidat al nostru, în timp ce negociem susținerea unui alt candidat. Noi nu facem așa ceva. După ce președintele va propune un candidat, va apărea o nouă situație și vom vedea în ce direcție trebuie să mergem. Nu pot spune mai mult despre acest lucru, decât că tot ce a apărut în presă în legătură cu acest subiect este o prostie. Dacă analiștii politici scriu astfel de lucruri despre noi, care nu au niciun fundament real, atunci îmi pot imagina cât de credibile sunt evaluările lor anuale”, a explicat el.

Critici pentru Siegfried Mureșan

Liderul UDRM l-a criticat pe candidatul comun pentru că ar fi dispărut după nominalizarea sa.

„Am discutat îndelung despre acest lucru și cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea lui Mureșan, acesta a dat o lovitură președintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic de el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR și UDMR au mai multe mandate decât PSD-ul singur. În același timp, suntem departe de 233 (de voturi – n.red.), la fel cum și PSD-ul este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcția de prim-ministru nu a încercat să mențină sau să consolideze acest avantaj al nostru pe parcursul verii”, a subliniat Kelemen Hunor.

Referitor la negocierile cu grupurile parlamentare mici, liderul UDRM a remarcat că, dacă Siegfried Mureșan va fi desemnat de președinte să formeze guvernul, va trebui să negocieze și el cu grupurile formate din partidele destrămate, în cazul în care PSD îi va refuza sprijinul.

„În caz contrar, Grindeanu va trebui, la rândul său, să negocieze cu acestea. Noi, UDMR, nu avem nevoie să negociem. Nu vrem să stăm la aceeași masă cu AUR; cine ne cunoaște știe foarte bine acest lucru”, a mai spus Kelemen Hunor, care a precizat, de asemenea, că, deocamdată, nu au primit nicio invitație la consultări din partea lui Nicușor Dan.

Conducerea PSD a adoptat, luni, la Consiliul Naţional de la Sinaia, o rezoluţie, intitulată: „Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat” care prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Ulterior, Sorin Grindeanu a anunțat că își va asuma guvernarea, inclusiv postul de premier.