Prima pagină » Actualitate » Kelemen Hunor respinge scenariul în care UDMR ar vota orice premier desemnat. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR

Kelemen Hunor respinge scenariul în care UDMR ar vota orice premier desemnat. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR

Olga Borșcevschi
Kelemen Hunor respinge scenariul în care UDMR ar vota orice premier desemnat. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR
Galerie Foto 6
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Kelemen Hunor neagă informațiile potrivit cărora UDMR ar fi decis să voteze orice candidat pentru funcția de prim-ministru propus de președintele Nicușor Dan. Liderul formațiunii maghiare spune că rămâne alături de PNL și USR, adică îl va susține pe Siegfried Mureșan ca propunere de prim-ministru.. El a declarat, pentru Maszol.ro că restul sunt doar speculații în ceea ce privește susținerea unei alte opțiuni. În același timp, Kelemen lansează un reproș dur chiar la adresa candidatului comun: după nominalizare, Mureșan „a lovit o dată în președinte, o dată în PSD, apoi a dispărut” pentru întreaga vară.

Kelemen Hunor dezminte informațiile potrivit cărora le-a comunicat lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan că deputații UDMR vor vota candidatul la funcția de prim-ministru propus de președintele Nicușor Dan, oricine ar fi acesta.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Nu am spus așa ceva, nu am făcut nicio declarație. Poziția RMDSZ rămâne aceeași: așteptăm ca șeful statului să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR au un candidat comun, Siegfried Mureșan. Și PSD are un candidat la funcția de șef de guvern, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când președintele nu va face această nominalizare, nu putem purta negocieri cu PSD și nu ne vom schimba poziția: în iunie am convenit cu PNL și USR asupra nominalizării lui Mureșan și ne menținem la această poziție. Restul sunt doar speculații, povești”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a subliniat că România are nevoie cât mai curând de un guvern cu drepturi depline.

„Nu se mai poate continua așa. Nu ne interesează să aibă loc alegeri anticipate, dar nu putem părea complet idioți, neserioși, având un candidat al nostru, în timp ce negociem susținerea unui alt candidat. Noi nu facem așa ceva. După ce președintele va propune un candidat, va apărea o nouă situație și vom vedea în ce direcție trebuie să mergem. Nu pot spune mai mult despre acest lucru, decât că tot ce a apărut în presă în legătură cu acest subiect este o prostie. Dacă analiștii politici scriu astfel de lucruri despre noi, care nu au niciun fundament real, atunci îmi pot imagina cât de credibile sunt evaluările lor anuale”, a explicat el.

Critici pentru Siegfried Mureșan

Liderul UDRM l-a criticat pe candidatul comun pentru că ar fi dispărut după nominalizarea sa.

„Am discutat îndelung despre acest lucru și cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea lui Mureșan, acesta a dat o lovitură președintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic de el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR și UDMR au mai multe mandate decât PSD-ul singur. În același timp, suntem departe de 233 (de voturi – n.red.), la fel cum și PSD-ul este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcția de prim-ministru nu a încercat să mențină sau să consolideze acest avantaj al nostru pe parcursul verii”, a subliniat Kelemen Hunor.

Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax

Referitor la negocierile cu grupurile parlamentare mici, liderul UDRM a remarcat că, dacă Siegfried Mureșan va fi desemnat de președinte să formeze guvernul, va trebui să negocieze și el cu grupurile formate din partidele destrămate, în cazul în care PSD îi va refuza sprijinul.

„În caz contrar, Grindeanu va trebui, la rândul său, să negocieze cu acestea. Noi, UDMR, nu avem nevoie să negociem. Nu vrem să stăm la aceeași masă cu AUR; cine ne cunoaște știe foarte bine acest lucru”, a mai spus Kelemen Hunor, care a precizat, de asemenea, că, deocamdată, nu au primit nicio invitație la consultări din partea lui Nicușor Dan.

Conducerea PSD a adoptat, luni, la Consiliul Naţional de la Sinaia, o rezoluţie, intitulată: „Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat” care prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Ulterior, Sorin Grindeanu a anunțat că își va asuma guvernarea, inclusiv postul de premier.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Dunărea crește până pe 4 septembrie, când va scădea din nou: Ar trebui să crească cu 80 de centimetri pentru navigație
19:32
Dunărea crește până pe 4 septembrie, când va scădea din nou: Ar trebui să crească cu 80 de centimetri pentru navigație
CONTROVERSĂ De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
18:23
De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
ECONOMIE Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
18:22
Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
ULTIMA ORĂ Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
18:15
Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
VIDEO Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
18:08
Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
VIDEO Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
17:57
Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
„Război” în inima UE pe bani. De ce riscă România să iasă pierzătoare din confruntarea Comisiei Europene cu Germania
Mediafax
Soluția la CRIZA Volkswagen! Angajații vor lucra în plus
Click
Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! „Este o adevărată forță de nestăvilit”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Strâmtoarea Ormuz, locul de care depinde o parte din energia lumii. Unde se află și de ce a devenit atât de importantă
COMUNICAT Al 12-lea zbor umanitar al României din Fâșia Gaza. 20 de persoane au fost evacuate pentru îngrijiri medicale de urgență, printre care cinci copii
19:45
Al 12-lea zbor umanitar al României din Fâșia Gaza. 20 de persoane au fost evacuate pentru îngrijiri medicale de urgență, printre care cinci copii
NEWS ALERT Lucian Pahonțu, prima reacție în scandalul reprimării Revoluției și Mineriadei: „Resping cu fermitate orice acuzație de reprimare a manifestațiilor”
19:22
Lucian Pahonțu, prima reacție în scandalul reprimării Revoluției și Mineriadei: „Resping cu fermitate orice acuzație de reprimare a manifestațiilor”
RĂZBOI Trump anunță noi lovituri asupra Iranului, după atacul asupra trupelor americane din Iordania: „Le vom da o lovitură puternică”
19:15
Trump anunță noi lovituri asupra Iranului, după atacul asupra trupelor americane din Iordania: „Le vom da o lovitură puternică”
MILITAR Emiratele Arabe Unite interceptează o dronă iraniană. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică
19:09
Emiratele Arabe Unite interceptează o dronă iraniană. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică
MILITAR Fiul lui Benjamin Netanyahu, scos de urgență din Statele Unite din cauza unui complot iranian
19:01
Fiul lui Benjamin Netanyahu, scos de urgență din Statele Unite din cauza unui complot iranian
TRAGEDIE Epidemia de Ebola din Congo a depășit 6.000 de cazuri. Aproape 3.000 de oameni au murit
18:51
Epidemia de Ebola din Congo a depășit 6.000 de cazuri. Aproape 3.000 de oameni au murit

Cele mai noi

Trimite acest link pe