Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în strânsă colaborare cu Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), precum și cu Ministerul Sănătății, în coordonare cu structurile dedicate ale Comisiei Europene, a realizat luni, 31 august 2026, o nouă operațiune de evacuare medicală de urgență (MEDEVAC) din Fâșia Gaza.

Cine sunt copiii bolnavi evacuați de MAE din Fâșia Gaza la București

Al 12-lea transport umanitar organizat de România reflectă direct angajamentele asumate de România în cadrul Consiliului de Pace de la Washington și a vizat evacuarea a 5 pacienți pediatrici vulnerabili, care necesită îngrijiri medicale specializate de urgență, alături de membri ai familiilor acestora. În total, 20 de persoane au fost evacuate, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

Operațiunea a fost realizată sub coordonarea MAE, cu sprijinul operațional nemijlocit al Ambasadei României la Tel Aviv – a cărei echipă diplomatică și consulară a fost prezentă la sol, pe Aeroportul Ramon (Eilat), pentru asistență consulară și coordonare logistică – și cu participarea ca observator a Ambasadei SUA la Ierusalim.

La bordul aeronavei s-a aflat o echipă medicală SMURD, care a asigurat monitorizarea și asistența pacienților pe toată durata deplasării.

Cum a fost coordonată misiunea umanitară cu aeronava militară Hercules

Misiunea s-a desfășurat sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), în strânsă cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe ruta Otopeni – Aeroportul Ramon (Eilat)/Israel – Otopeni, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române.

Ulterior sosirii în București, 2 pacienți, însoțiți de aparținători, vor beneficia de tratament medical de specialitate în unități spitalicești din România, în timp ce alți 3 pacienți pediatrici și aparținătorii acestora vor fi transferați în Belgia.

MAE reafirmă angajamentul României de a continua sprijinul acordat populației civile grav afectate de criza umanitară din Fâșia Gaza, acționând în strânsă cooperare cu partenerii internaționali, se arată în comunicat.