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Gheorghe Piperea, ironic după ce Clotilde Armand a fost condamnată la închisoare: „Cum s-ar zice, Clotilde a furat, dar a și furat”

Gheorghe Piperea, ironic după ce Clotilde Armand a fost condamnată la închisoare: „Cum s-ar zice, Clotilde a furat, dar a și furat”
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Europarlamentarul Gheorghe Piperea a lansat un atac dur la adresa fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, printr-o postare pe Facebook. Fostul edil a fost condamnat la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, însă verdictul nu pare să-l fi mulțumit pe europarlamentar. Acesta susține că decizia instanței nu lămurește și alte controverse legate de mandatul lui Clotilde Armand și lansează, totodată, un atac la adresa formațiunii USR, din care aceasta face parte.

Gheorghe Piperea susține ca ar fi fost mai interesat de furtul alegerilor din 2020

Gheorghe Piperea susține că ar fi fost mai interesat de o soluție în cazul acuzațiilor cu privire la „furtul alegerilor” din 2020, pe care i le atribuie lui Clotilde Armand și celor din echipa sa. Acesta e de părere că fostul primar al Sectorului 1 nu este suficient faptul că a fost judecată pentru folosirea funcției în interes personal.

Clotilde Armand, ex-primar al Sectorului 1, a fost condamnată la un an de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, pentru folosirea funcției publice în interes personal. I s-a interzis, timp de cinci ani, să mai candideze pentru un post de primar. Eu aș fi fost mai interesat într-o soluție privind furtul alegerilor din 2020, comis de Clotilde & co. Cum s-ar zice, Clotilde a furat, dar a și furat”, a declarat Gheorghe Piperea.

Ghoerghe Piperea atacă USR-ul și acuză că e un partid de penali

Europarlamentarul a lansat un atac dur și la adresa formațiunii din care face parte Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1. Acesta a acuzat că ar fi vrut să știe cum a ajuns sectorul cu cele mai mari taxe locale, considerat și cel mai bogat, să fie „plin de șobolani pe străzi”, la propriu. Piperea a adăugat că în Sectorul 1 este cea mai proastă situație în ceea ce privește curățenia, din cauza lui Clotilde Armand. Acesta și-a încheiat postarea cu o ironie la adresa partidului USR, pe care l-a numit, între ghilimele, „bun și cinstit”, adăugând că este, de fapt, un partid „cu penali în funcții publice”.
„Bine, aș fi vrut să știm și cum s-a umplut sect. I de șobolani (reali, nu metaforici, pe străzi, nu în imaginația limitată a dlui Bolojan), sub mandatul “singurului bebeluș alb din Guadelupe”. Sectorul I e cel mai bogat district al țării și plătește cele mai mari taxe locale: cu toate acestea, are cea mai proastă situație a curățeniei publice, din cauza lui Clotilde.
E “bun și cinstit” acest partid, usere. E un partid numai cu penali în funcții publice. Pardon, fără …”, a relatat Gheorghe Piperea pe pagina lui de Facebook.

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Clotilde Armand condamnată la închisoare un an de zile

Clotilde Armand a fost condamnată, luni, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 1, pentru patru fapte de folosire a funcției în scopul favorizării unor persoane, în formă continuată. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri penale formulate de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache.

Separat de sesizarea depusă de Tudorache, procurorii au arătat în rechizitoriu, pe baza probelor administrate în anchetă, că modul în care Clotilde Armand a intervenit în cazul proiectului care stă la baza acuzațiilor ar fi încălcat prevederile legale.

După trimiterea în judecată, dosarul procurorilor a fost verificat în etapa de cameră preliminară, înainte de începerea procesului propriu-zis. În această etapă, judecătorul verifică dacă probele au fost obținute legal și dacă procurorii au respectat toate procedurile prevăzute de lege. De asemenea, părțile pot ridica obiecții și pot contesta anumite probe sau acte din dosar.

La finalul acestei etape, judecătorul poate decide începerea procesului sau, dacă sunt identificate probleme, poate dispune remedierea acestora și, în anumite situații, poate trimite dosarul înapoi la procurori pentru refacerea unor acte.

Înainte de fapta penală

Înainte de cercetarea penală a fostului edil Armand, în noiembrie 2022, ANI stabilea că primarul Sectorului 1 s-a aflat în conflict de interese și incompatibilitate, în legătură cu numirea sa ca manager într-un proiect finanțat cu fonduri europene derulat de Primăria Sector 1.

ANI a cerut ca Armand să nu poată ocupa nici o funcție publică timp de trei ani. Ulterior edilul a atacat pe toate căile acest raport iar în decembrie 2024 instanța supremă a stabilit definitiv menținerea raportului ANI.

„8199/2/2022 – Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă Clotilde Marie Brigitte Armand împotriva sentinţei nr. 389 din 11 martie 2024 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi recursul declarat de recurenta reclamantă împotriva aceleiaşi sentinţe, în ceea ce priveşte soluţia de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, ca nefondate. Definitivă. Pronunțată astăzi, 11 decembrie 2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în decizia ICCJ de la acel moment.

Istoricul dosarului la instanță

Cazul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 în 24 aprilie 2024 iar procedura camerei preliminare a durat aproape un an. După validarea tuturor actelor anchetatorilor, la 13 februarie 2025 judecătorii au început judecarea efectivă a cazului.

În 4 noiembrie 2011 Judecătoria Sectorului 1 a stabilit în fond, în procedura Camerei preliminare, să respingă toate cererile și excepțiile invocate de apărarea fostului edil de la Sectorul 1 și a dispus începerea judecării cauzei.

Reacția lui Clotilde după ce a aflat verdictul. Fostul primar dă vina pe PSD

Clotilde Armand a susținut că dosarul în care a fost condamnată reprezintă o formă de „hărțuire” și că acesta ar fi fost folosit ca „armă politică” de adversarii săi. Fostul primar al Sectorului 1 a subliniat că pedeapsa nu este definitivă și că va contesta decizia în apel, afirmând că a acționat legal și cu bună-credință.

Armand a acuzat, de asemenea, PSD de implicare în parcursul dosarului și a susținut că există mai multe aspecte neclare legate de anchetă și de proces. Ea a precizat că, în opinia sa, hotărârea nu îi interzice în prezent să candideze și a transmis că își va continua activitatea politică.

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