Două clase a IX-a de la Colegiul Tehnic „Unirea” din Pașcani vor urma, din 7 septembrie 2026, un program pilot cu ore de 75 de minute, organizat în 3 module a câte 10 săptămâni.

Cum se aplică proiectul pilot de la Colegiul Tehnic „Unirea”

Conducerea școlii a modificat orarul întregii instituții pentru a păstra un timp comun de pauză pentru elevii din clasele pilot și colegii lor.

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Modelul va fi aplicat la două clase de a IX-a în anul școlar 2026-2027. În locul duratei obișnuite de 50 de minute, elevii incluși în proiect vor participa la lecții de 75 de minute.

Parcursul este împărțit în 3 module, fiecare cu durata de 10 săptămâni.

Orele pentru clasele pilot nu vor începe la 8:00, ci la 7:45. În paralel, a fost introdusă o pauză extinsă, comună tuturor elevilor, indiferent de tipul de program pe care îl urmează.

Măsura are rolul de a crea un moment în care elevii în clase cu orare diferite să se poată întâlni.

Ce spune directoarea Colegiului Tehnic „Unirea”

„Am construit o pauză mare pentru absolut toți elevii din școală, ca ei să fie cu toții împreună.” a declarat directoarea Daniela Orășanu, potrivit Edupedu.ro.

Reorganizarea nu se limitează doar la cele două clase de a IX-a. Restul elevilor vor continua să aibă ore de 50 de minute, dar orarul lor va fi corelat cu noul interval de pauză.

Școala pregătește, încă din prima săptămână de cursuri, o întâlnire cu părinții elevilor din clasele pilot. Reprezentanții conducerii vor explica modul de lucru și principalele particularități ale noului parcurs educațional, într-un demers menit să îi familiarizeze pe părinți cu schimbările introduse.

O provocare pentru începutul anului școlar este lipsa unor manuale dedicate programului. Conducerea precizează însă că elevii nu vor rămâne fără materiale de studiu: echipa implicată în proiect a pregătit conținuturi pentru disciplinele incluse în program, precum și materiale didactice și ghiduri de lucru care vor fi folosite la clasă. Resursele au fost concepute pentru a susține un ritm de învățare diferit, în condițiile în care orele au o durată mai mare.

Derularea programului va fi urmărită pe parcursul activității școlare, iar feedbackul elevilor și al familiilor va constitui una dintre componentele acestui proces. La nivel logistic, școala a decis și organizarea unei pauze comune pentru clasele pilot și celelalte clase, astfel încât diferențele de program să fie cât mai puțin resimțite în viața de zi cu zi a colegiului.