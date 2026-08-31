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Școala din România care testează orele de 75 de minute. Câte clase participă la experiment

Școala din România care testează orele de 75 de minute. Câte clase participă la experiment
Școala din România care testează orele de 75 de minute. Câte clase participă la experiment
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Două clase a IX-a de la Colegiul Tehnic „Unirea” din Pașcani vor urma, din 7 septembrie 2026, un program pilot cu ore de 75 de minute, organizat în 3 module a câte 10 săptămâni.

Cum se aplică proiectul pilot de la Colegiul Tehnic „Unirea”

Conducerea școlii a modificat orarul întregii instituții pentru a păstra un timp comun de pauză pentru elevii din clasele pilot și colegii lor.

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Modelul va fi aplicat la două clase de a IX-a în anul școlar 2026-2027. În locul duratei obișnuite de 50 de minute, elevii incluși în proiect vor participa la lecții de 75 de minute.

Parcursul este împărțit în 3 module, fiecare cu durata de 10 săptămâni.

Orele pentru clasele pilot nu vor începe la 8:00, ci la 7:45. În paralel, a fost introdusă o pauză extinsă, comună tuturor elevilor, indiferent de tipul de program pe care îl urmează.

Măsura are rolul de a crea un moment în care elevii în clase cu orare diferite să se poată întâlni.

Ce spune directoarea Colegiului Tehnic „Unirea”

„Am construit o pauză mare pentru absolut toți elevii din școală, ca ei să fie cu toții împreună.” a declarat directoarea Daniela Orășanu, potrivit Edupedu.ro.

Reorganizarea nu se limitează doar la cele două clase de a IX-a. Restul elevilor vor continua să aibă ore de 50 de minute, dar orarul lor va fi corelat cu noul interval de pauză.

Școala pregătește, încă din prima săptămână de cursuri, o întâlnire cu părinții elevilor din clasele pilot. Reprezentanții conducerii vor explica modul de lucru și principalele particularități ale noului parcurs educațional, într-un demers menit să îi familiarizeze pe părinți cu schimbările introduse.

O provocare pentru începutul anului școlar este lipsa unor manuale dedicate programului. Conducerea precizează însă că elevii nu vor rămâne fără materiale de studiu: echipa implicată în proiect a pregătit conținuturi pentru disciplinele incluse în program, precum și materiale didactice și ghiduri de lucru care vor fi folosite la clasă. Resursele au fost concepute pentru a susține un ritm de învățare diferit, în condițiile în care orele au o durată mai mare.

Derularea programului va fi urmărită pe parcursul activității școlare, iar feedbackul elevilor și al familiilor va constitui una dintre componentele acestui proces. La nivel logistic, școala a decis și organizarea unei pauze comune pentru clasele pilot și celelalte clase, astfel încât diferențele de program să fie cât mai puțin resimțite în viața de zi cu zi a colegiului.

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