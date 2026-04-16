Dacă ai un telefon Android, spune adio pentru totdeauna rețelelor WiFi care sunt lente. Cum configurezi telefonul

Trăim într-o eră în care ne dorim și ne așteptăm ca totul să fie rapid, așa că orice nu este, vrem să schimbăm sau să eliminăm din viața noastră. Un exemplu clasic în acest sens este conectivitatea Wi-Fi, care, deși este crucială în viața noastră de zi cu zi, este adesea mult mai lentă decât ar trebui să fie sau decât ne-am dori.

În general, când internetul nostru nu este rapid, tindem să arătăm cu degetul spre routerul WiFi sau chiar spre furnizorul care îl furnizează, dar rareori dăm vina pe propriul telefon mobil.

Dar adevărul este că la unele modele Android, în special la modelele Google Pixel, această problemă poate fi atribuită unei funcții de sistem concepute pentru a optimiza conexiunea, relatează El Economista.

Aceasta este Conectivitate Adaptivă și, deși este un instrument conceput pentru a îmbunătăți stabilitatea rețelei sau a reduce consumul bateriei prin ajustarea automată a utilizării WiFi și a datelor mobile, există momente când face ca conexiunea noastră să pară instabilă.

Cum dezactivăm funcția de Conectivitate adaptivă

Din fericire, aceasta este o setare care poate fi modificată cu ușurință în câțiva pași simpli:

  1. Accesați meniul Setări .
  2. Selectați opțiunea Rețele și internet sau Conexiuni .
  3. Căutați secțiunea Conectivitate adaptivă aici; pe unele dispozitive, aceasta se poate numi Setări avansate de rețea.
  4. În cele din urmă, dezactivați opțiunile Comutare automată la rețeaua mobilă și Optimizare rețea pentru durata de viață a bateriei.

Prin dezactivarea acestor setări, telefonul va înceta să mai comute automat între Wi-Fi și date mobile. Prin urmare, atunci când vă reconectați la Wi-Fi, deconectările vor dispărea cel mai probabil, iar conexiunea va fi stabilă.

