Spune adio WiFi-ului clasic. Un nou sistem wireless optic la scară de cip poate atinge viteze de peste 300 Gbps. Cum funcționeză

Adio bătrânului Wi-Fi. Un nou sistem wireless optic atinge „viteza luminii”. Spre deosebire de sistemul tradițional, acesta oferă o lățime de bandă care ar putea fi practic nelimitată.

Wi-Fi a devenit o tehnologie fundamentală pentru orice sarcină de rutină. Aici intervine routerul, un dispozitiv prezent în fiecare casă, afacere sau unitate, oferindu-ne conexiunea de care avem atât de multă nevoie. Wi-Fi părea o tehnologie aproape imposibil de dezvoltat și îmbunătățit.

Cu toate acestea, în ultimii ani, routerele tradiționale au început să devină oarecum învechite pentru anumite sarcini. Cercetătorii din întreaga lume lucrează pentru a găsi o soluție care să fie și mai rapidă, mai puternică și mai sigură, ;i

Un sistem nou

Un grup de cercetători de la Centrul de Cercetare și Dezvoltare LiFi (LRDC) al Universității din Cambridge, Marea Britanie, a dezvoltat un nou sistem wireless optic la scară de cip. Cel mai remarcabil aspect este capacitatea sa de a atinge viteze de transmisie a datelor de până la 362,7 Gbps (gigabiți pe secundă), depășind semnificativ capacitatea Wi-Fi-ului actual.

Diferența cheie față de Wi-Fi-ul tradițional este că funcționează cu lumină în loc de unde radio. Cu alte cuvinte, în loc să utilizeze antenele metalice tipice Wi-Fi-ului, acest sistem folosește un cip minuscul care conține 25 de microlasere invizibile ochiului uman, permițându-i să transmită mult mai multe date decât o antenă tradițională.

În plus, consumă mai puțină energie, așa cum confirmă autorii studiului publicat în revista Advanced Photonics Nexus. De fapt, experții susțin că este aproape de două ori mai eficient decât Wi-Fi-ul, ceea ce rezolvă una dintre problemele majore ale internetului actual: transmiterea atâtor date consumă multă electricitate.

Potențial enorm

O altă limitare majoră a Wi-Fi-ului actual este că, prin utilizarea undelor radio tradiționale, saturate și congestionate, oferă o lățime de bandă limitată. Cu toate acestea, acest nou sistem utilizează spectrul optic, care este nereglementat. Cu alte cuvinte, ar putea oferi o lățime de bandă practic nelimitată. În plus, prin utilizarea luminii care nu penetrează pereții, conexiunea este mult mai sigură împotriva hacking-ului extern decât Wi-Fi-ul actual.

