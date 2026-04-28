Dâmbovița: Percheziții la suspecți de proxenetism, șantaj și cămătărie. Mascații descind în mai multe localități

Maya Radu

18 mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare de polițiști într-un dosar de proxenetism, șantaj, camătă și ultraj contra bunelor moravuri. Perchezițiile au loc în mai multe localități din Dâmbovița și în Ilfov. Operațiunea implică o adevărată desfășurare de forțe.

Vezi galeria foto
5 poze

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Târgoviște, în comunele Răzvad, Gura Ocniței și Dragomirești, precum și în județul Ilfov, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism, șantaj, camătă și ultraj contra bunelor moravuri. Ulterior, polițiștii vor pune în executare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri.

Operațiunea implică o adevărată desfășurare de forțe: 250 de efective și forțe de ordine, respectiv: polițiști de la investigații criminale, criminalistică, luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale Dâmbovița, Argeș și Prahova, dar și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Ce transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița

Agent de poliție Danalache Iasmina, purtător de cuvânt al IPJ Dâmbovița a declarat:

În această dimineață, 28 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, pune în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Târgoviște, în comunele Răzvad, Gura Ocniței și Dragomirești, precum și în județul Ilfov.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism, șantaj, camătă, ultraj contra bunurilor moravuri. Ulterior, polițiștii vor pune în executare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri.

