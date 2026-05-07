Ion Cristoiu: Ca să scape de PSD-izare, PNL se USR-izează sub conducerea lui Ilie Bolojan

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție situația politică actuală, precizând că „PNL se USR-izează sub conducerea lui Ilie Bolojan”.

„Votul covârșitor obținut de Ilie Bolojan în ședința conducerii colective a PNL, de rupere a celebrei coaliții pro-occidentale și de rupere a PNL de PSD, deși a fost surprinzător, dar mai ales decisiv în ivirea și adâncirea crizei politice de după moțiune, nu a beneficiat în presă de o minimă analiză. Adică nimeni nu s-a întrebat ce i-a apucat pe cei de la PNL care, în ciuda eforturilor prim-vicepreședinților, au votat zobitor, 50 la patru, decizia ca PNL să nu mai facă alianțe cu PSD.

Dacă ulterior, în primul interviu dat după cădere, Ilie Bolojan a explicat că a propus partidului o păstrare a identității, astăzi domnul Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte, a spus că a fost un act de pedepsire a PSD. Chiar și aseară, în interviu, domnul Ilie Bolojan a fost mai nuanțat și a zis că deocamdată și el a pus accentul pe supărarea față de moțiunea de cenzură”, a spus publicistul.

„Ilie Bolojan a reușit să iluzioneze pe mulți PNL-iști”

„Eu nu cred că a fost asta cauza iureșului cu care PNL-iștii au votat chiar rămânerea în opoziție numai să nu se refacă sinistra coaliție zisă și pro occidentală. În primul rând, Ilie Bolojan, grație unei manipulări banale într-un fel din partea rețelei soroșiste din România, a reușit să iluzioneze pe mulți PNL-iști că dacă merg cu el acum, precum evreii cu Moise, când au ieșit din robie, vor traversa deșertul opoziției de 2 ani și ceva până la alegerile din 2028 și vor câștiga atunci la scor alegerile.

Mă rog, e și asta o iluzie, pentru că mai avem 2 ani și ceva, 2 ani și aproape jumătate. Alegerile se decid în anul care au loc, în România, nu cu ani înainte în niciun caz. Deci din acest punct de vedere este o explicație, de asta zic că trimite la o iluzie”, a continuat Ion Cristoiu.

„Tot ce a făcut Ilie Bolojan ca premier a fost USR-izarea PNL și a guvernării”

„Eu cred că principala cauză a fost nevoia tot mai clară în PNL de păstrare a identității. PNL, alianța zisă și pro-occidentale între alianța cu PSD a făcut rău PNL-ului pentru că la PSD-izat din 2021, asta după ce PNL-ul s-a PD-izat. Deci problema este de păstrare a identității. Numai că sub conducere lui Ilie Bolojan, PNL s-a USR-izat. Deci ceea ce propune Ilie Bolojan nu e păstrarea identității. A propus o rupere de PSD, nu pentru ca partidul să să-și păstreze identitatea sau să-și afirme identitatea, ci ca să se USR-izeze.În opoziție sau la putere, PNL USR-izat n-are nicio șansă. Are toate șansele să dispară deoarece e pe culoarul USR, care nu e diferit de cel al PNL și nici culoarul PSD nu e diferit.

„De aceea m-aș fi așteptat ca domnul Ilie Bolojan și făuritorii acestei ruperi să afirme adevărata identitate, după părerea mea, PNL, care trebuie să fie cea a partidul capitaliștilor sau capitalismului românesc. După părerea mea, tot ceea ce a făcut Ilie Bolojan ca premier, care a și dus la moțiunea de cenzură, a fost USR-izarea PNL și a guvernării”, a conchis Ion Cristoiu.

