Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Ca să scape de PSD-izare, PNL se USR-izează sub conducerea lui Ilie Bolojan

Ion Cristoiu: Ca să scape de PSD-izare, PNL se USR-izează sub conducerea lui Ilie Bolojan

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție situația politică actuală, precizând că „PNL se USR-izează sub conducerea lui Ilie Bolojan”.

„Votul covârșitor obținut de Ilie Bolojan în ședința conducerii colective a PNL, de rupere a celebrei coaliții pro-occidentale și de rupere a PNL de PSD, deși a fost surprinzător, dar mai ales decisiv în ivirea și adâncirea crizei politice de după moțiune, nu a beneficiat în presă de o minimă analiză. Adică nimeni nu s-a întrebat ce i-a apucat pe cei de la PNL care, în ciuda eforturilor prim-vicepreședinților, au votat zobitor, 50 la patru, decizia ca PNL să nu mai facă alianțe cu PSD.

Dacă ulterior, în primul interviu dat după cădere, Ilie Bolojan a explicat că a propus partidului o păstrare a identității, astăzi domnul Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte, a spus că a fost un act de pedepsire a PSD. Chiar și aseară, în interviu, domnul Ilie Bolojan a fost mai nuanțat și a zis că deocamdată și el a pus accentul pe supărarea față de moțiunea de cenzură”, a spus publicistul.

„Ilie Bolojan a reușit să iluzioneze pe mulți PNL-iști”

„Eu nu cred că a fost asta cauza iureșului cu care PNL-iștii au votat chiar rămânerea în opoziție numai să nu se refacă sinistra coaliție zisă și pro occidentală. În primul rând, Ilie Bolojan, grație unei manipulări banale într-un fel din partea rețelei soroșiste din România, a reușit să iluzioneze pe mulți PNL-iști că dacă merg cu el acum, precum evreii cu Moise, când au ieșit din robie, vor traversa deșertul opoziției de 2 ani și ceva până la alegerile din 2028 și vor câștiga atunci la scor alegerile.

Mă rog, e și asta o iluzie, pentru că mai avem 2 ani și ceva, 2 ani și aproape jumătate. Alegerile se decid în anul care au loc, în România, nu cu ani înainte în niciun caz. Deci din acest punct de vedere este o explicație, de asta zic că trimite la o iluzie”, a continuat Ion Cristoiu.

Publicistul Ion Cristoiu

„Tot ce a făcut Ilie Bolojan ca premier a fost USR-izarea PNL și a guvernării”

„Eu cred că principala cauză a fost nevoia tot mai clară în PNL de păstrare a identității. PNL, alianța zisă și pro-occidentale între alianța cu PSD a făcut rău PNL-ului pentru că la PSD-izat din 2021, asta după ce PNL-ul s-a PD-izat. Deci problema este de păstrare a identității. Numai că sub conducere lui Ilie Bolojan, PNL s-a USR-izat. Deci ceea ce propune Ilie Bolojan nu e păstrarea identității. A propus o rupere de PSD, nu pentru ca partidul să să-și păstreze identitatea sau să-și afirme identitatea, ci ca să se USR-izeze.În opoziție sau la putere, PNL USR-izat n-are nicio șansă. Are toate șansele să dispară deoarece e pe culoarul USR, care nu e diferit de cel al PNL și nici culoarul PSD nu e diferit.

„De aceea m-aș fi așteptat ca domnul Ilie Bolojan și făuritorii acestei ruperi să afirme adevărata identitate, după părerea mea, PNL, care trebuie să fie cea a partidul capitaliștilor sau capitalismului românesc. După părerea mea, tot ceea ce a făcut Ilie Bolojan ca premier, care a și dus la moțiunea de cenzură, a fost USR-izarea PNL și a guvernării”, a conchis Ion Cristoiu.

Recomandarea autorului:

Ion Cristoiu: Sinistra Coaliție care a anulat alegerile și-a dat obștescul sfârșit! 

Ion Cristoiu: Așa-zisul Om mare Ilie Bolojan s-a dovedit un om mic, ca toți politrucii postdecembriști, de altfel

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi

Cele mai noi

Trimite acest link pe