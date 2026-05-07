SUA anunță că au „neutralizat” un petrolier iranian care a încercat să spargă blocada navală americană în Golful Persic

Mihai Tănase
Foto: X/@TuiteroMartin
Tensiunile din Golf escaladează din nou după ce armata americană a anunțat că a intervenit împotriva unui petrolier sub pavilion iranian care ar fi încercat să forțeze blocada porturilor iraniene impusă de Washington. Incidentul vine într-un moment extrem de sensibil, în care SUA încearcă, simultan, să mențină presiunea militară și să obțină un acord cu Teheranul.

Statele Unite au anunțat o nouă intervenție militară în Golful Persic, după ce forțele americane au deschis focul asupra unui petrolier sub pavilion iranian care ar fi încercat să sfideze blocada navală impusă porturilor iraniene, scrie Navytimes.com.

Avion de război al SUA – Foto: Mediafax foto

Potrivit Comandamentului Central al SUA, nava vizată, identificată drept Hasna, naviga spre un port iranian în momentul în care a fost interceptată de forțele americane aflate în regiune.

„Forţele americane care operează în Golf au acţionat pentru respectarea blocadei, neutralizând un petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură, care încerca să navigheze către un port iranian”, a transmis Comandamentul Central al SUA.

Potrivit armatei americane, echipajul petrolierului nu a răspuns avertismentelor repetate, iar Washingtonul a decis o intervenție directă.

„După ce echipajul navei Hasna nu a ţinut cont de avertismentele repetate, forţele americane au scos din funcţiune cârma petrolierului trăgând mai multe salve”, a precizat Comandamentul Central al SUA.

Operațiunea ar fi fost executată de un avion lansat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfășurat în regiune.

A doua navă iraniană neutralizată după impunerea blocadei

Este al doilea incident de acest tip de la introducerea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene, măsură anunțată de Washington pe 13 aprilie, după eșecul primei runde de negocieri cu Teheranul.

Pe 19 aprilie, forțele americane au neutralizat petrolierul Touska, lovind sala motoarelor după evacuarea echipajului.

Aceste intervenții marchează o nouă etapă de confruntare navală în Golf, într-un moment în care Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte strategice din lume pentru transportul petrolului.

Trump a suspendat „Proiectul Libertate”, dar amenință din nou Iranul

Paradoxal, incidentul vine la doar o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat suspendarea operațiunii americane „Proiectul Libertate”, lansată pentru escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Decizia fusese justificată prin semnalele pozitive din negocierile cu Teheranul.

„Având în vedere progresele uriaşe înregistrate în vederea unui acord cuprinzător şi definitiv cu conducerea iraniană”, a declarat Donald Trump.

Cu toate acestea, mesajul liderului de la Casa Albă s-a înăsprit din nou miercuri, când a avertizat Iranul că Statele Unite sunt pregătite să lovească mult mai dur dacă nu se ajunge rapid la un acord.

