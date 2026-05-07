Prima pagină » Actualitate » Polonia vrea să-i primească pe militarii americani retrași din Germania. Președintele Nawrocki: „Suntem pregătiți”

Polonia vrea să-i primească pe militarii americani retrași din Germania. Președintele Nawrocki: „Suntem pregătiți”

Polonia vrea să-i primească pe militarii americani retrași din Germania. Președintele Nawrocki: „Suntem pregătiți”
Polonia vrea să-i primească pe militarii americani retrași din Germania / Sursa FOTO: pexels.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o luare de poziție pe subiectul retragerii trupelor americane din Germania, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa vrea să-i primească pe soldații Pentagonului. Mai mult, el a susținut că va încerca să îl convingă pe Donald Trump de acest lucru.

Deocamdată, Casa Albă nu a transmis ce se va întâmpla cu militarii retrași din Germania. Unele state doresc relocarea acestor trupe în Europa de Est.

Premierul Donald Tusk, împotriva acestui plan

Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următorul an. Mai mult, președintele Trump a sugerat că are în vedere să slăbească în continuare prezența americană la baza Ramstein.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani”, a declarat Nawrocki. Liderul polonez, prezent la exercițiile NATO din Lituania, a adăugat că țara sa dispune, deja, de „infrastructura necesară” pentru a găzdui și mai multe trupe americane.

Totuși, la Varșovia nu există un consens. Mediafax scrie că premierul Donald Tusk a avertizat zilele trecute că Polonia nu ar trebui să „racoleze” trupe de la aliați. El a spus că Polonia va profita de „orice oportunitate” pentru a crește prezența militară americană pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a afecta unitatea europeană.

Declarațiile premierului au fost criticate de partidul de opoziție PiS, care îl susține pe președintele  Nawrocki. PiS l-a acuzat pe Tusk că pune relația cu Berlinul înaintea securității Poloniei.

Discuțiile privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în desfășurare „atât la nivel militar, cât și diplomatic”, a declarat adjunctul ministrului polonez de Externe, Marcin Bosacki, pentru Polsat News.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de militari americani. În Germania sunt circa 36.000.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România

Șefa diplomației UE susține că retragerea soldaților americani din Germania a fost „o surpriză”. „Pilonul european al NATO trebuie întărit”

Bilanțul pierderilor în armata SUA în războiul din Orient. 13 militari americani uciși și aproape 200 de răniți, în șapte țări

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe