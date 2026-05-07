Polonia vrea să-i primească pe militarii americani retrași din Germania. Președintele Nawrocki: „Suntem pregătiți”

Într-o luare de poziție pe subiectul retragerii trupelor americane din Germania, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa vrea să-i primească pe soldații Pentagonului. Mai mult, el a susținut că va încerca să îl convingă pe Donald Trump de acest lucru.

Deocamdată, Casa Albă nu a transmis ce se va întâmpla cu militarii retrași din Germania. Unele state doresc relocarea acestor trupe în Europa de Est.

Premierul Donald Tusk, împotriva acestui plan

Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următorul an. Mai mult, președintele Trump a sugerat că are în vedere să slăbească în continuare prezența americană la baza Ramstein.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani”, a declarat Nawrocki. Liderul polonez, prezent la exercițiile NATO din Lituania, a adăugat că țara sa dispune, deja, de „infrastructura necesară” pentru a găzdui și mai multe trupe americane.

Totuși, la Varșovia nu există un consens. Mediafax scrie că premierul Donald Tusk a avertizat zilele trecute că Polonia nu ar trebui să „racoleze” trupe de la aliați. El a spus că Polonia va profita de „orice oportunitate” pentru a crește prezența militară americană pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a afecta unitatea europeană.

Declarațiile premierului au fost criticate de partidul de opoziție PiS, care îl susține pe președintele Nawrocki. PiS l-a acuzat pe Tusk că pune relația cu Berlinul înaintea securității Poloniei.

Discuțiile privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în desfășurare „atât la nivel militar, cât și diplomatic”, a declarat adjunctul ministrului polonez de Externe, Marcin Bosacki, pentru Polsat News.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de militari americani. În Germania sunt circa 36.000.

