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Dan Andronic, despre „lecția de supraviețuire” a presei franceze. Ce le cer editorii politicienilor

Elena Popescu
Dan Andronic, despre „lecția de supraviețuire” a presei franceze. Ce le cer editorii politicienilor
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Dan Andronic atrage atenția asupra unei inițiative a editorilor francezi, care cer schimbarea regulilor după care funcționează piața informației în raport cu marile platforme digitale și sistemele de Inteligență Artificială. Jurnalistul prezintă demersul drept o adevărată ”lecție de supraviețuire” pentru presa tradițională și consideră că modelul ar trebui urmărit cu atenție și în România.

Într-o postare intitulată ”Lecția de supraviețuire a presei în fața giganților Big Tech și a politicienilor”, Dan Andronic susține că editorii francezi au decis să treacă la ofensivă, pe fondul pierderii veniturilor din publicitate și al folosirii conținutului jurnalistic de către platformele digitale și instrumentele AI.

”Se joacă tare la Paris. În timp ce politicienii sunt ocupați cu datoria publică, pensiile și scandalurile de moment, patronii de presă francezi au decis că e timpul să iasă la atac. Nu cu rugăminți, ci cu un ultimatum servit direct candidaților la alegerile prezidențiale. Să ne înțelegem clar: presa tradițională este sub asediu. Banii din publicitate sunt înghițiți de rețelele sociale, iar noii roboți de Inteligență Artificială fură conținut, îl toacă și îl servesc gratuit, fără să citeze sursa. Rezultatul? Jurnalismul moare de inaniție, în timp ce giganții din Silicon Valley numără miliardele.

Dar francezii nu stau să se uite cum le piere industria. Alianța Presei de Informare Generală (APIG), care adună peste 300 de publicații și jumătate din jurnaliștii Franței, a pus pe masa candidaților la președinție un manifest. Pe 14 octombrie, greii politicii franceze – de la Gabriel Attal și Édouard Philippe, până la reprezentanții lui Marine Le Pen – sunt chemați la raport”, a scris Dan Andronic pe pagina sa de Facebook.

”TVA zero pentru presa de informare”

Miza este găsirea unor mecanisme prin care presa să poată supraviețui economic într-o piață digitală dominată de marile platforme tehnologice.

”Ce vor, mai exact, editorii de presă francezi? Lucruri dureroase pentru Big Tech, dar vitale pentru supraviețuirea democrației: TVA ZERO pentru presa de informare. Nu 5%, nu 9%. Zero. Banii trebuie să rămână în redacții.

O bucată din tortul publicitar. Presa a pierdut două treimi din încasări în ultimele două decenii. Soluția cerută? Obligarea marilor companii să direcționeze o cotă minimă din bugetele lor de publicitate digitală către presa reală de informare politică și generală, nu doar către Facebook și Google.

Banii din amenzile aplicate platformelor. Din 2021, statul francez a scos aproape un miliard de euro din amenzi aplicate giganților tech. Editorii spun simplu: acești bani trebuie să se întoarcă la presă, pentru a susține instituțiile care au fost, de fapt, păgubite, scrie Andronic.

Site-urile care clonează presa, blocate rapid

Andronic afirmă că editorii francezi cer introducerea prin lege a unei ”prezumții de utilizare”. Mecanismul ar presupune ca, atunci când un sistem AI generează un răspuns pe baza informațiilor jurnalistice, să existe prezumția că au fost utilizate articole ale publicațiilor, iar dezvoltatorului să îi revină obligația de a demonstra contrariul sau de a remunera conținutul folosit.

Manifestul ar conține și propuneri pentru combaterea site-urilor care copiază, imită sau reutilizează fără permisiune conținutul publicațiilor. Editorii vor o procedură rapidă prin care autoritatea franceză de reglementare, Arcom, să poată interveni împotriva unor asemenea platforme, inclusiv prin blocarea și dezindexarea lor.

”Război total cu Inteligența Artificială. O treime din răspunsurile AI citează greșit sau deloc sursele. Editorii cer o lege care să instituie ”prezumția de utilizare”. Adică, dacă AI-ul generează un răspuns, se presupune din start că a fost antrenat pe articolele din presă, iar dezvoltatorii trebuie să plătească. Fără ascunzișuri, cu transparență totală a algoritmului.

Proceduri de urgență împotriva clonelor și fake-urilor. Un mecanism rapid, dedicat, cu puteri sporite pentru autoritățile de reglementare (Arcom), prin care site-urile-pirat și cele generate de AI care fură sau imită conținutul să fie blocate și dezindexate instantaneu. Indexare obligatorie. La fel cum distribuția fizică a ziarelor tipărite la chioșcuri e garantată prin celebra Lege Bichet din 1947, francezii vor o garanție similară în mediul digital. Algoritmii de pe motoarele de căutare și IA să fie obligați prin lege să afișeze publicațiile de presă recunoscute.

Despre asta este vorba. Nu despre ajutoare de stat aruncate din milă, ci despre reguli clare pe o piață în care unii produc informația pe bani grei, asumându-și procese și investigații, iar alții o fură pe gratis și fac profit. Întrebarea cu care editorii francezi îi așteaptă pe politicieni este cinică și extrem de corectă: „Cum veți aplica legea în cazul platformelor digitale și al furnizorilor de IA care refuză să remunereze informarea?”*.

Rămâne de văzut cine va avea curajul să se pună cu Big Tech. Oricum am privi lucrurile, este o lecție de supraviețuire și de demnitate din care am avea și noi, la București, destule de învățat”, a mai scris Dan Andronic pe rețeaua socială.

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