Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”

Dan Bittman a fost scos 5 ani din vizorul televiziunilor, spune chiar el în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „Am pierdut contracte, dar n-a murit nimeni de foame”, spune artistul. Vezi emisiunea integrală AICI.

„Întâlnirea noastră de la Televiziunea Română de acum 5 ani, m-a costat 5 ani de ieșire din sistem, 5 ani de tăcere. Prin faptul că am avut o părere sinceră, a însemnat ieșirea de pe foarte multe posturi de televiziune, de radio șamd. Probabil că și pierderea unor contracte, dar n-a murit nimeni de foame. Faptul că am avut o părere în timpul pandemiei, nu faptul că aș fi cerut populației să nu respecte legile, regulile, dar mă revolta că în timp ce eu eram disciplinat, cei care ne conduceau erau în birouri, cu trabucuri, fără mască. ”

„N-am o problemă cu treaba asta. Eu nu spun cu un scop anume. Televiziunile comerciale mari m-au scos din grilă.”, spune Bittman.