Dan Bittman denunță mizeria din România: „Nimeni nu pune mâna să strângă ceva”

Dan Bittman denunță mizeria din România, spunând că nimeni nu face nimic în privința aceasta. Declarațiile vin în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI.

„Vă rog eu frumos, faceți o încercare. Luați trenul din București, nu mai spun doar cat să vedeți cât de mizerabil arată Gara de Nord, dar duceți-vă pe Valea Prahovei. Pe Valea Prahovei este o mizerie pe fluxul râului de nu vă vine să credeți, de 30 de ani, nu de acum. Nimeni nu pune mâna să strângă ceva.”