Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat”

11 aug. 2025, 12:06, Sport
Este război pe față între Rapid și FCSB, declanșat cu numai șase zile înaintea meciului direct, derby-ul din etapa a 6-a a Superligii. Dan Șucu a ieșit la atac și i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, după ce președintele Ligii Profesioniste a acceptat să umble la regulamentul privind înregistrarea jucătorilor pe lista A în timpul sezonului.

Anterior, regulamentul prevedea că doar jucătorii incluși în lotul inițial puteau figura pe listă, fără posibilitatea adăugării altora ulterior.

Cazul „Edjouma” aruncă în aer Liga 1

Modificarea a apărut după ce FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a încercat să îl reintroducă în lot pe Malcom Edjouma, lăsat inițial în afara listei.

Nemulțumit de această schimbare, boss-ul Rapidului, Dan Șucu, a transmis un comunicat dur, acuzând LPF de abuz și solicitând demisia președintelui Gino Iorgulescu.

„Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit. Aseară eram nervos şi îmi pare rău. Am fost şi cu meciul, m-am luat de Şucu, de Rotaru. Azi dimineaţa am fost să mă spovedesc, la ora 07:00 dimineaţa.

M-a sunat Rotaru într-o zi: «Bă, Gigi, nu e normal tu să iei 7-800.000 şi eu să dau bani!». Da, nu e normal! Dar aia e lege dată de Novak în Legea Sportului. Ăştia de la FRF au adaptat legea 5+6, cei care nu folosesc românii să plătească, cei care respectă să ia bani. Eu trebuie să iau vreo 800.000 de euro.

Am făcut hârtie de la Federaţie am trimis că nu sunt de acord să iau bani de la alte cluburi. Deci, eu nu vreau să iau de la Rotaru sau Şucu. Asta era o lege. Aici a fost un fleac. Că pe Edjouma puteam să îl iau şi să îi fac alt contract.

Ei au sărit ca ulii amândoi. Bă, când e vorba de principii, eu merg în dezinteresul meu. Eu n-am luat banii ăştia de la cluburi. Din solidaritate, prietenie, din ce vrei tu.

Tu sari că am îndreptat o greşeală, o anomalie. Râd şi curcile de noi! (…) N-ai văzut cum se aliază toţi, chinezii, ruşii?! Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii care se aliază”, a declarat Becali.

Dan Șucu, intrare cu talpa la LPF

Luni, 11 august, Dan Șucu a lansat un comunicat de presă extrem de dur, în care îl acuză pe Gino Iorgulescu, șeful LPF, că a acționat în interesul unui singur club, fără consultarea celorlalți membrii ai Ligii.

„Un președinte care merge să «pupe» inelul la Palat nu poate să ne reprezinte pe toți!

Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă – un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii – angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește – se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul» este pur și simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, scrie în comunicatul lui Dan Șucu.

