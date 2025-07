Victor Angelescu, reacție tăioasă după declarațiile lui Dani Coman: „Nu e OK să vorbești din auzite”

Rapid și CFR Cluj au remizat în Giulești, scor 1-1, în etapa a doua a Superligii. Meciul a fost urmat de o declarație fermă din partea lui Victor Angelescu, acționarul minoritar al bucureștenilor, care a ținut să clarifice public situația lui Cristi Săpunaru și să răspundă acuzațiilor făcute de Dani Coman.

Președintele FC Argeș a lăsat să se înțeleagă că oficiali ai Rapidului consumau alcool și fumau în prezența lui Săpunaru, iar scandalul iscat în jurului fostului căpitan ar fi unul artificial creat.

Angelescu: „Și eu am auzit foarte multe despre Dani Coman”

În replică, Angelescu a negat categoric acest scenariu și a acuzat presa că a inflamat inutil subiectul.

„Nu vreau să repet. Meciul cu FC Argeș a trecut și cred că ar fi trebuit să rămână declarațiile acolo. Eu aveam, și cred că am, o relație bună cu Dani Coman.

Nu înțeleg declarațiile lui. Înțeleg că e supărat de anumite lucruri, dar să vorbești, cred eu, din ce ai auzit de la alții, nu este OK, da? Și eu am auzit foarte multe despre Dani Coman ca și conducător în fotbal și nu m-ați auzit în șapte, opt ani să vorbesc despre el vreodată, pentru că eu cred că este normal să tratezi omul după relația ta directă cu el. Și eu am avut o relație bună cu el. Ne-am văzut de multe ori, am vorbit și despre jucători, am avut jucători împrumutați acolo.

Repet, nu cred că e normal ce a spus. Am auzit multe lucruri pe care n-aș vrea să le comentez și eu. Că e președinte care face transferuri, e impresarul jucătorilor și așa mai departe, da?

Nu m-ați auzit vreodată să vorbesc despre alt președinte sau alt club. Înțeleg că e rapidist, e normal să vorbească, are voie să aibă o părere, dar mi se pare că ce a spus… nu prea înțeleg exact care e problema”.

De ce a plecat Săpunaru de la Rapid

„Noi nu am avut… și cu asta închid, e ultima oară când vorbesc, noi nu am avut o anchetă legată de băutură, de alcool, nu de la noi a plecat. Asta a plecat din ziar. Noi am dat un comunicat în care am spus că nu avem nicio anchetă împotriva lui Cristi Săpunaru sau, știu eu, lucrurile care s-au întâmplat.

Nu ăsta a fost motivul pentru care Cristi nu a mai rămas în club. Nu motivul pozei sau mai știu eu ce spunea Dani Coman. Motivul a fost, după cum știți, Mauro Pederzoli. A fost o oportunitate, Dan Șucu l-a convins să vină de la Parma aici”, a explicat Angelescu motivul pentru care legenda Rapidului a părăsit Giuleștiul.

Pe de altă parte, Victor Angelescu susține că Săpunaru rămâne o figură emblematică pentru Rapid și este normal ca fanii să-i scandeze numele la meciurile importante.

„E normal să-i scandeze numele lui Săpunaru. Este legenda noastră, o respectăm, clubul o respectă, eu o respect foarte mult. Știu că are o anumită problemă cu cineva, înțeleg că există, nici am văzut un proces.

Suntem și noi interesați să vedem ce o să se întâmple, dar, pentru noi, Cristi Săpunaru este o legendă și, repet, nu am avut nimic. După cum știți, am și spus că n-au existat sancțiuni pentru el, pentru nimeni de altfel.

Nu ni s-a părut că este un eveniment atât de mare. Deci, nu s-a făcut atât de mult caz pentru ceea ce a apărut. Repet, presa a făcut un foarte mare scandal”, a tras concluzia acționarul minoritar de la Rapid.

