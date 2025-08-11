Gigi Becali, în război cu Dan Șucu! „Fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber”

Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă.

Dar Gigi Becali a avut ceva de împărțit cu patronii de la Rapid și Craiova, nu neapărat cu propria echipă.

Gigi Becali, î n r ăzboi cu Dan Șucu! „ F ă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber ”

Rapid și Universitatea Craiova s-au opus modificării regulii FRF conform căreia un jucător poate fi reintrodus pe lista pentru Superligă, după ce a început competiția.

Vineri, 8 august, pe site-ul FRF a apărut o modificare a regulamentului, deși campionatul este deja în plină desfășurare. În Comitetul de Urgență al FRF s-a dispus modificarea dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice.

Au fost eliminate părți esențiale din regulament care îi interziceau echipei lui Gigi Becali să îl includă pe Malcom Edjouma pe lista pentru Superliga.

„Stau și mă enervez… e întunecarea minții! Nu pot crede că pe Șucu și pe Rotaru nu îi duce mintea! Nu vreau să cred! Întunecarea minții și invidia, că îi spulberă și îi decapitează Becali. Și o voi face: și pe Șucu, și pe Rotaru! Praful o să se aleagă! O să-i spulber iar!

Au făcut-o? A jucat Edjouma? Dacă nu e legal, să ne dea în judecată, să facă plângere penală și Șucu, și Rotaru. Nea Șucule, fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber iar anul ăsta. Poate faceți plângere că de ce nu luați și voi campionatul. Dați-mă în judecată că de ce nu luați și voi un campionat!

În loc să-mi mulțumiți că vă uitați la televizor la cupele europene, stați acasă și vă uitați… Păi cine? Șucu e? Stai să vedem dacă o să fie Rotaru! Lasă, nu acum, mai încolo”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Ce spune Victor Angelescu

„Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional.

Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot.”, a transmis printr-un comunicat Victor Angelescu.