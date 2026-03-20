Dani Mocanu și fratele lui, Nando, vor fi extrădați, după ce au fost capturați în Italia – SURSE

Dani Mocanu și fratele lui, Nando Mocanu, vor fi extrădați, după ce au fost capturați în Italia. Cei doi sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, arată CANCAN.

Update 20 martie 2026, ora 12:35. Potrivit Digi24, cei doi frați vor ajunge pe teritoriul României, în doar câteva ore, sub escorta polițiștilor. Datele indică faptul că Dani Mocanu și fratele lui, Nando, înainte de a ajunge la penitenciar, vor fi aduși în fața magistraților pentru a li se confirma  mandatele de executare a pedepselor.

Dani Mocanu și fratele lui, Nando Ionuț Mocanu, urmează să fie extrădați, după ce au fost capturați de polițiști, în Italia. Cei doi se află, acum, în custodia oamenilor legii și, potrivit surselor CANCAN, frații acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice se aflau în arest la domiciliu în Italia.

Înainte de a primi condamnarea definitivă la închisoare, emisă de Curtea de Apel Brașov, cei doi frați au fugit în Italia. Cei doi sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, în urma incidentului petrecut în vara lui 2022.

Bătaia din 2022 care a avut loc într-o benzinărie din Pitești

Vă reamintim faptul că în noaptea de 18 spre 19 august 2022, cei doi au aplicat agresiuni fizice asupra unui bărbat, într-o benzinărie din Pitești, cu ranga. Atunci, a fost efectuat un apel la 112 în care se raporta că mai multe persoane se bat într-o stație de alimentare. În urma agresiunilor fizice, bărbatul a ajuns la spital, acuzând lovituri grave la cap. La circa 3 ani distanță de la incident, în noiembrie 2026, Curtea de Apel Brașov avea să îl condamne definitiv pe Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare. Fratele lui, Nando, a primit 7 ani de închisoare.

Ce mesaj a transmis Dani Mocanu

Înainte să fie ridicat de carabinieri și să înceapă procesul de extrădare, Dani Mocanu a transmis un mesaj pe TikTok.

„Dacă vedeți acest videoclip înseamnă că deja m-au arestat. Au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Nu este niciun fel de problemă. În perioada arestului din Napoli am făcut undeva la 35 de melodii, compuse și scrie de mine, care vor fi lansate chiar și din pușcărie. Am primit o condamnare de 4 ani cu executare.

Am executat deja mare parte din pedeapsă și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni. Vor fie executate într-un penitenciar din România. Cei care aveți probleme în România și nu vi se face dreptate să nu vă descurajați. Veniți în Italia că vă oferă protecție”, a transmis cântărețul.

