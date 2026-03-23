Daniel Băluță anunță sprijin pentru locuitorii Sectorului 4 după scăderea puterii de cumpărare cu 30%. Cu ce măsuri vine edilul în ajutor

 Daniel Băluță a anunțat un pachet de măsuri de sprijin pentru locuitori, în contextul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii costurilor de trai. Primarul Sectorului 4 a invocat inflația și majorarea taxelor ca principale motive pentru intervenția autorităților locale. Edilul a declarat că autoritățile locale nu se pot opri aici, în contextul în care, potrivit acestuia, puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, iar inflația a ajuns la 10%, relatează Mediafax. 

„Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%. Inflația este de 10%. Taxele și impozitele au crescut, astfel încât pentru cetățenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu încă două măsuri”, a spus Daniel Băluță.

Prima măsură anunțată vizează suspendarea taxei de regenerare urbană, care ar fi urmat să intre în vigoare de la 1 aprilie.

Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană în ceea ce privește termenul de la 1 aprilie, deci peste aproximativ 10 zile”, a precizat primarul Sectorului 4. A doua măsură constă în acordarea unui sprijin financiar pentru carburant, destinat locuitorilor care îndeplinesc anumite condiții. Ajutorul va avea o valoare de 200 de lei și va fi acordat pe o perioadă de șase luni, o lună da și una nu.

„A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activ prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni de zile, în cuantum de 200 de lei pentru carburant”, a spus Băluță. El a explicat ulterior că acest sprijin „se primește în felul următor timp de 6 luni de zile, o lună da, una nu”.

Potrivit edilului, măsurile se adresează locuitorilor din Sectorul 4 care au domiciliul în sector de mai mult de un an, au un loc de muncă, dețin un vehicul cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc și au un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei. „Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, celor care au domiciliu aici de mai mult de un an de zile. Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină. Ne adresăm celor care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de centimetri cubi și cu un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei”, a afirmat acesta.

Daniel Băluță a susținut că măsurile au fost gândite ca un gest de solidaritate într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic și că păstrarea locurilor de muncă rămâne o prioritate. „Acestea sunt măsurile pe care, în aceste situații, în semn de solidaritate, trebuie să le luăm pentru oameni, pentru că atât crearea de locuri de muncă, cât și susținerea acestora reprezintă o prioritate pentru oricare dintre noi”, a declarat primarul.

El a adăugat că administrația locală a identificat resursele necesare pentru a susține acest program pe durata celor șase luni.

„Practic, pentru o perioadă de 6 luni de zile, am identificat împreună cu colegii mei resursele necesare pentru a veni în sprijinul oamenilor în aceste momente extrem, extrem de dificile”, a mai spus Daniel Băluță.

