Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, spune că va continua câteva dintre proiectele colegei sale de partid, Gabriela Firea, de pe vremea când a ocupat funcţia de primar general al Capitalei,

„Moştenirea” pe care o va prelua Daniel Băluţă, dacă va câştiga alegerile la Capitală, va fi şi aceea să continue proiectele Gabrielei Firea şi care se referă la „grija pentru oamenii aflaţi în nevoie”.

„De la doamna Gabriela Firea, grija pentru oamenii aflaţi în nevoie, care au fost uitaţi o perioadă lungă de timp, trebuie, dacă vreți, adusă la normalitate, pentru că nu este posibil ca primăria să aibă datorii la oamenii care nu au bani să își cumpere medicamente, care au dizabilități, care trăiesc într-o sărăcie cruntă. Banii trebuie prioritizaţi. De aia candidez pentru oameni”, a răspuns Băluţă în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuţ Cristache”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Daniel Băluţă: „Nu am să mă plâng de greaua moştenire. Candidez în cunoştinţă de cauză”

Daniel Băluță și-a lansat candidatura pentru Primăria Capitalei: „Nu vă cer un cec în alb, vă propun un parteneriat.” Programul pentru București