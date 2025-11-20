Daniel Băluţă: „Nu am să mă plâng de greaua moştenire. Candidez în cunoştinţă de cauză”

Potrivit candidaţilor din campaniile elctorale din România, odată ajunşi în funcţiile râvnite , au invocat „greaua moştenire” a predecesorilor pentru nerealizarea obiectivelor promise în campanie. Candidatul PSD la pruimăria Capitalei, Daniel Băluţă, spune că nu se va folosi de această scuză: „Vin ca să rezolv, nu ca să mă plâng”.

Daniel Băluţă a mai spus, în emisiunea „Ai aflat!cu Ionuţ Cristache”, că vine ca să rezolve problemele nu ca să se plângă în faţa oamenilor.

„Candidez în cunoştinţă de cauză. Vin ca să rezolv problemele, nu ca să mă plâng în faţa oamenilor. Vin să rezolv, de-aia sunt medic. Ştiu care sunt problemele, am dat diagonosticul, ştiu ce tratament trebuie aplicat. Ştiu exact ce am de făcut”, a declarat Băluţă.

