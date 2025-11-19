Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Evenimentul a început astăzi, la 16.00, în prezența reprezentanților Partidului Social Democrat, precum și a unor invitați din mediul academic, economic și sindical. Gabriela Firea – fost primar al Capitalei, Cristian Piedone – fost edil la Sectorul 5, Robert Negoiță – primarul Sectorului 3, dar și Victor Negrescu – vicepreședinte al ParlamentuluI European, Sorin Grindeanu, președintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei – se numără printre cei prezenți la lansarea candidaturii lui Daniel Băluță.

Daniel Băluță: „Privesc administrația prin ochii oamenilor, nu prin lupte politice„

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre programul său pentru București, în care susține că a pus pe primul plan oamenii, de la tineri la seniorii Bucureștiului.

Clădirile cu risc seismic, modernizarea școlilor, scăderea infracționalității în București, dezvoltarea infrastructurii și repararea acesteia se numără printre proiectele pentru București. Daniel Băluță a fost susținut și de fiica sa în vârstă de 17 ani.

„În Sectorul 4, am atras peste 5 miliarde de euro. An schimbat fundamental viața în Sudul Bucureștiului. Privesc administrația prin ochii oamenilor, nu prin lupte politice. Bucureștiul este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze, în care prea puțini țin busola. În Sectorul 4, am redus infracționalitate prin măsuri concrete”, a mărturisit Daniel Băluță la lansarea candidaturii sale.

Grindeanu îi laudă pe Daniel Băluță și pe Gabriela Firea: „Am reușit să ne readunăm”

UPDATE. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a fost prezent la lansarea candidaturii lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Șeful PSD a recunoscut că astăzi Bucureștiul înseamnă nervi în trafic și haos, precizând că este nevoie de un primar general care știe administrație de top.

Sorin Grindeanu a lăudat-o și pe Gabriela Firea, recunoscând că a fost mereu un om de echipă.

„Daniel Băluță este omul de care Bucureștiul are nevoie. A făcut multe lucruri la Sectorul 4, sunt lucruri care l-au detașat în administrația publică din România. Este vorba de administrație și nu de politică. Este cazul să alegem un primar General care să facă administrație”, a precizat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Atâta timp cât PSD este la guvernare salariile cresc, nu scad”

Șeful PSD a precizat – ținând cont de contextul actual de pe scena politică – că PSD nu va gira niciun guvern care vrea sp scadă salariile.

„Dacă un guvern vrea să facă așa ceva, PSD iese de la guvernare. În perioada următoare, vreau ca toți oamenii noștri să fie în stradă și să explicăm oamenilor proiectul lui Daniel Băluță, care va deveni în 7 decembrie Primarul General al Bucureștiului, pentru că este cel mai bun”, a conchis Sorin Grindeanu.

Gabriela Firea: ” Tu ai demonstrat că îi iubești pe bucureșteni și nu ai avut orgoliu”

UPDATE. Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și actual europarlamentar, și-a anunțat sprijinul pentru Daniel Băluță. Aceasta susține că a făcut o echipă foarte bună cu Daniel Băluță și a lăudat sectorul păstorit de primarul de la Sectorul 4 și aspirant pentru fotoliul de primar al Bucureștiului.

„Sunt convinsă că veți avea un scor bun, pentru că doriți revanșa. Vreau să vă spun un secret imobiliar. Locuințele în Sectoarele 3 și 4 sunt mai scumpe, pentru că viața în aceste sectoare este mai bună. Vreau să spun Daniel că m-am bucurat foarte mult că în programul de guvernare locală ți-ai aplicat atenția asupra familiei, copiilor, femeilor și victimelor violenței domestice. Tu ai demonstrat că îi iubești pe bucureșteni și nu ai avut orgoliu. Ai colaborat foarte bine cu toți colegii din administrație. În București s-a făcut, se face și se va face cu Daniel Băluță”, a declarat Gabriela Firea.

Alexandru Rogobete: „Cred că Bucureștiul trebuie scos din haos și cred că doar un lider poate face asta”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, fost și el prezent la lansarea candidaturii lui Daniel Băluță.

„Ceea ce ai făvut pentru Sectorul 4 și ceea ce vei face pentru Primăria Generală înseamnă, de fapt, bine pentru oameni. Încrederea ne face bine. Binele nu se face de la sine. Oamenii sunt cei care transformă lucrurile în bine. Îl văd pe Daniel ca pe un lider”, a precizat ministrul Sănătății.

Olguța Vasilescu: „Daniel Băluță este singurul primar de la care am avut de învățat”

UPDATE. Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, l-a lăudat pe Daniel Băluță, recunoscând că este singurul primar din România de la care a avut multe de învățat.

„Daniel a făcut lucruri care s-au văzut. Și mă uitam cât de bine i se potrivește și sloganul. Mă bucur că i-am văzut astăzi pe colegii noștri că sunt uniți, este posibil ca această echipă să funcționeze și să iasă ceva bun din asta. Daniel Băluță a dovedit că este un foarte bun primar. Cel mai bun primar din România este Daniel Băluță „, a explicat Olguța Vasilescu.

Piedone: „Sunt bucuros să văd o echipă unită, o echipă care a învățat din greșeli”

UPDATE. Cristian Piedone, fost primar al Sectorului 5, a vorbit la lansarea candidaturii lui Daniel Băluță pentru Primăria București, declarându-și sprijinul pentru edilul de la Sectorul 4.

„De ars ne-au ars mulți”, a precizat Cristian Piedone, precizând că Daniel Băluță este omul faptelor și nu al vorbelor.

„Avem nevoie de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră, e un lucru esențial”

Reamintim că Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile locale parțiale din 7 decembrie, și-a depus sâmbătă dimineață dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Candidatul PSD a fost însoțit de actualul primar al Sectorului 2, de ministrul Muncii, dar și de noul secretar general al partidului. Marele absent a fost însă Sorin Grindeanu, care nu a fost prezent la depunerea candidaturii.

„Candidez pentru scăderea costului vieții și creșterea calității vietii bucureștenilor. Aș vrea să fac apel către toți bucureștenii, vă rog din tot sufletul să fiți prezenți pe 7 decembrie la vot. Doar împreuna putem atinge aceste obiective. Avem nevoie de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră, e un lucru esențial ca în 2032 orașul să arate fundamental diferit”, a punctat Daniel Băluță la depunerea candidaturii.

„Să avem un oraș în care traiul de zi cu zi va fi mai mic și calitatea vieții va crește”

Daniel Băluță susține că este încrezător în faptul că bucureștenii vor vota rezultatele la alegerile din 7 decembrie. Edilul de la Sectorul 4 a vorbit și despre obiectivul său principal dacă va ajunge primar al Capitalei și anume o calitate a vieții mai bune în Capitală.

„Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică și să ne axăm pe rezultate. Rezultatele sunt cele care contează în viața și sunt convins că experiența pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toți să avem un oraș în care traiul de zi cu zi va fi mai mic și calitatea vieții va crește”, a susținut acesta.

Lista candidaturilor admise la Primăria București

Biroul Electoral al Municipiului București a transmis lista candidaturilor admise la alegerile din 7 decembrie pentru postul de primar general al Capitalei. BEM a admis 18 dosare de candidatură și a respins alte trei.

Potrivit unui comunicat BEM transmit marți seara, dintre cei 18 candidați, 10 candidează susținuți de către partidele din care fac parte: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Burcea (POT), Daniel Băluță (PSD), Mihai Lasca (PPR), Ana Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în Acțiune), Liviu-Gheorghe Florea (PNȚ Maniu-Mihalache), Gheorghe Macovei (PRM).

Sursă foto și video Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: