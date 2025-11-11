Daniel Băluță promite o campanie electorală pe proiecte. Candidatul PSD: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană”

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat marți, la Antena 1, că nu își va construi campania pe atacuri la adresa contracandidaților, ci pe proiectele și rezultatele sale ca primar al Sectorului 4, preia Mediafax. Băluță, a afirmat că își propune o campanie pozitivă, bazată pe fapte și planuri concrete pentru București.

„Principalul om care trebuie să fie preocupat să-și prezinte publicului cartea de vizită, intențiile și planul sunt eu. Nu sunt într-o competiție cu o persoană, ci într-un efort de a le arăta cetățenilor ce pot face pentru oraș”, a spus Băluță, preluat de Mediafax.

Întrebat dacă va lansa atacuri la adresa contracandidaților, Băluță a răspuns că va evita astfel de practici.

„Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac. Sunt un om cald, care vrea să construiască. Nu am intenția de a face rău cuiva, nu există în filozofia mea de viață o astfel de abordare a unei competiții”, a afirmat el.

Candidatul PSD a adăugat că Bucureștiul are nevoie de „un efort comun” pentru a depăși starea de degradare în care se află și a subliniat că își dorește o campanie în care să vorbească despre soluții, nu despre conflicte.

