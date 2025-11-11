Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”

Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”

11 nov. 2025, 16:32, Știri politice

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, semnalează apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite. Într-un mesaj public pe pagina personală de Facebook, edilul califică aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică”.

Daniel Băluță spune că proiectul este esențial pentru siguranța tuturor participanților la trafic din centrul Capitalei – șoferi, pietoni și locuitori de toate vârstele – și reprezintă rezultatul unei colaborări instituționale între autoritățile locale și alte structuri responsabile de infrastructura Bucureștiului. Primarul insistă că lucrările continuă conform planificării, în contextul în care Planșeul Unirii este considerat un obiectiv strategic de siguranță și mobilitate urbană.

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care era în pericol de prăbușire. Lucrările la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările în primele două zone au început practic simultan

zona 1 – spațiul din fața Hanului lui Manuc
zona 2 – parcul din fața magazinului Unirea
zona 3 – fântânile arteziene (ulterior)
zona 4 – porțiunea de lângă Pasajul Unirii, unde Dâmbovița iese de sub planșeu, adică zona ambasadei Israelului (ulterior).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol

Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
VIDEO EXCLUSIV Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”
15:56
Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”
VIDEO George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
15:35
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
POLITICĂ Se simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU. Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanța de Urgență va fi pusă în transparență decizională”
15:22
Se simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU. Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanța de Urgență va fi pusă în transparență decizională”
ULTIMA ORĂ Stelian Ion, atac dur la adresa CSM: „Plângerea împotriva Oanei Gheorghiu este o formă de șantaj politic și o fumigenă aruncată la Cotroceni”
14:43
Stelian Ion, atac dur la adresa CSM: „Plângerea împotriva Oanei Gheorghiu este o formă de șantaj politic și o fumigenă aruncată la Cotroceni”
POLITICĂ Marcel Ciolacu: „Dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete”
14:38
Marcel Ciolacu: „Dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete”
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Dansul în Egiptul Antic nu era doar artă, ci legătura cu zeii și cu viața de apoi
EXTERNE „Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
16:37
„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
SPORT Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
16:29
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
EXTERNE The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
16:17
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
EXTERNE Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
16:01
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
EDITORIAL Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!
15:57
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!