Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, semnalează apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite. Într-un mesaj public pe pagina personală de Facebook, edilul califică aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică”.

Daniel Băluță spune că proiectul este esențial pentru siguranța tuturor participanților la trafic din centrul Capitalei – șoferi, pietoni și locuitori de toate vârstele – și reprezintă rezultatul unei colaborări instituționale între autoritățile locale și alte structuri responsabile de infrastructura Bucureștiului. Primarul insistă că lucrările continuă conform planificării, în contextul în care Planșeul Unirii este considerat un obiectiv strategic de siguranță și mobilitate urbană.

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care era în pericol de prăbușire. Lucrările la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările în primele două zone au început practic simultan

zona 1 – spațiul din fața Hanului lui Manuc

zona 2 – parcul din fața magazinului Unirea

zona 3 – fântânile arteziene (ulterior)

zona 4 – porțiunea de lângă Pasajul Unirii, unde Dâmbovița iese de sub planșeu, adică zona ambasadei Israelului (ulterior).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol

Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant