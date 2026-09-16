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Eurodeputatul liberal Daniel Buda anunță deblocarea exporturilor de animale vaccinate către țările terțe în maximum o lună

Eurodeputatul liberal Daniel Buda anunță deblocarea exporturilor de animale vaccinate către țările terțe în maximum o lună
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Europarlamentarul Daniel Buda (PNL), vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, a anunțat miercuri, la Strasbourg, că exporturile de animale vaccinate către țări terțe ar urma să fie deblocate în cel mult o lună. El a mai spus că problemele crescătorilor de animale sunt reale și trebuie rezolvate, dar a criticat „parazitarea” protestului fermierilor din Piața Victoriei de către forțe extremiste.

„Vreau să dau un mesaj foarte clar către crescătorii de oi. În maxim o lună de zile, în urma discuţiilor purtate cu comisarul (european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor Oliver) Varhelyi, vor fi deblocate exporturile către ţările terţe de animale care vor fi vaccinate. Ca să ştie cum îşi fac planurile pe mai departe pentru managementul fermelor. În momentul de faţă fermierii se confruntă cu o lipsă acută de furaje, de apă, dacă nu ai nici piaţă unde să vinzi aceste animale evident că problemele sunt foarte mari”, a declarat Buda.

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România va primi peste 1,3 milioane de doze de vaccin pentru animale

Daniel Buda a precizat că România urmează să primească gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin din partea Comisiei Europene.

„Avem promisiuni ferme din partea Comisiei Europene, pe de-o parte că vom primi peste 1.300.000 de doze în mod gratuit pentru a vaccina animalele și, în același timp, că vom putea exporta aceste animale către piețele din țările terțe”, a mai declarat Daniel Buda.

Animalele vor pleca la export doar dacă sunt vaccinate

Întrebat despre nemulțumirile unor fermieri față de vaccinare, Daniel Buda a precizat că măsura va viza animalele care urmează să fie exportate și nu întregul efectiv din România.

„Un lucru este foarte clar și pentru ei trebuie să înțeleagă această chestiune. Animalele care pleacă la export vor pleca doar dacă sunt vaccinate. Se vor vaccina doar în Tulcea și în Constanța, în centrele de colectare. Nu este vorba de o vaccinare în covor, adică la nivelul întregului efectiv al țării, ci doar acele animale care pleacă către export”, a afirmat europarlamentarul.

De asemenea, Buda a criticat  violențele de la protestul de marți din Piața Victoriei.

„Ceea ce s-a întâmplat în România ieri, prin această parazitare a acestor proteste, este un lucru care nu ne face cinste, în primul rând la nivel european, deoarece aceste probleme ale fermierilor nu se rezolvă de această manieră”.

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