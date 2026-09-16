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Rețea de spionaj rusă, descoperită în SUA: Pregătea asasinate la comandă și acte de terorism. Cum comentează Kremlinul acuzațiile formulate de Washington

Melania Agiu
Rețea de spionaj rusă, descoperită în SUA: Pregătea asasinate la comandă și acte de terorism. Cum comentează Kremlinul acuzațiile formulate de Washington
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Procurorii americani au pus sub acuzare cinci membri ai unei rețele clandestine care ar fi lucrat pentru serviciile secrete ale Moscovei. Aceste persoane sunt acuzate de conspirație în vederea finanțării terorismului și a comiterii de asasinate la comandă în Statele Unite, dar și în alte țări din Europa. Conform Departamentului Justiției din SUA, toți cei acuzați sunt încă în libertate.

Acuzațiile, făcute publice marți, susțin că rețeaua a recrutat agenți pentru a desfășura operațiuni de supraveghere și asasinate pe teritoriul SUA, precum și pentru a ataca infrastructura civilă și militară din țările europene care sunt aliniate — sau sunt percepute ca fiind aliniate — cu Ucraina.

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Potrivit Departamentului Justiției din SUA, grupul a contactat recent o persoană cu domiciliul în SUA pentru a-l supraveghea și a-l ucide pe un disident rus de seamă care locuiește în această țară. Doi presupuși recrutori i-au oferit cetățeanului american 40.000 de dolari pentru a „elimina” sau a „face să dispară” ținta. Când aceasta a declarat că nu dorește să comită asasinatul, recrutorii au întrebat dacă cunoaște „pe cineva care ar putea face treaba”. Recrutorii i-au mai spus cetățeanului american că au „oameni în Mexic” care ar putea comite asasinatul.

Într-un alt caz, un presupus ofițer al serviciilor secrete ruse a oferit 25.000 de dolari pentru uciderea unui disident în Lituania, înainte de a propune atacuri asupra unui depozit sau a unei substații electrice în „toate țările care ajută Ucraina”.

Rețeaua ar fi coordonat, de asemenea, operațiuni la Praga și în Lituania în 2024.

„Acești inculpați ar fi acționat în cadrul unei rețele globale de asasinate care s-a extins până în Statele Unite”, a declarat procurorul general adjunct John Eisenberg, acuzându-i pe cei cinci indivizi că au acționat „la ordinul Kremlinului”.

Ancheta a dezvăluit numele acuzaților: Yuri Khrameev, cunoscut și sub numele de „Colonelul Yuri”, fost colonel al serviciilor de informații ruse; fiul său, Kirill Khrameev, angajat al FSB; și cetățeanul cubanez Oemis Romagos Durruti, care locuiește în Rusia și, conform anchetei, coordona atacurile rețelei.

Alți doi acuzați sunt Yadel Delgado Suarez, cunoscut și sub numele de „Viking”, pe care anchetatorii îl consideră un recrutor activ al rețelei, și Angel Eduardo Castro. Conform acuzațiilor, Suarez și Castro au participat la recrutarea de persoane în SUA pentru a supraveghea și a încerca să asasineze un cunoscut disident rus (menționat mai sus n.r.), care locuiește în SUA.

Aceste acuzații vin într-un moment în care capitalele europene se confruntă cu o serie de operațiuni presupuse a avea legături cu Rusia pe continent.

Germania a acuzat în mod explicit Moscova de un atac cu o dronă încărcată cu explozibili la aeroportul Leipzig-Halle, din luna august. Marți, avioanele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, iar o fregată rusă a tras asupra unui elicopter militar danez.

Guvernele europene au acuzat Moscova că lansează atacuri hibride pentru a destabiliza continentul, în contextul în care aceasta continuă invazia pe scară largă a Ucrainei.

Reacția Moscovei

Kremlinul a refuzat să comenteze acuzațiile formulate în SUA împotriva membrilor unei rețele, despre care se presupune că ar avea legături cu serviciile speciale ruse, privind finanțarea terorismului și pregătirea unor asasinate la comandă.

„Până când nu vom auzi și nu vom vedea dovezi concrete și argumente solide, bazate pe ceva palpabil, nu considerăm necesar să comentăm aceste știri”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, miercuri.

Noile acuzații din partea Departamentului de Justiție vin într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Washington au devenit mai strănse, în urma revenirii președintelui american Donald Trump la Casa Albă în 2025.

În urmă cu câteva săptămâni, șeful Agenției Centrale de Informații (CIA) din SUA a vizitat Moscova pentru discuții cu personalități din serviciile de informații rusești – o mișcare neconvențională care a dus la speculații.

Kremlinul a confirmat că au avut loc discuții între John Ratcliffe și serviciile de informații. Președintele Trump nu a precizat ce s-a discutat, dar a descris întâlnirea drept „semi-rutină”.

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