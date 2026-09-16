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Miniștrii apărării din România și Spania, în vizită la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au discutat cei doi oficiali

Olga Borșcevschi
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Ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit, la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, cu Margarita Robles, ministrul Apărării din Spania. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile bilaterale, situația de securitate din regiune și cooperarea în cadrul NATO și UE. La întâlnire au participat și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, precum și șeful spaniol al apărării, Teodoro López Calderón.

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Miniștrii apărării din România și Spania, întâlnire la baza Mihail Kogălniceanu

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„Oficialul român a mulțumit pentru contribuția Spaniei la consolidarea securității în regiunea Mării Negre, efort amplificat în urma incidentelor cu drone înregistrate în ultimele luni. Totodată, ministrul Miruță l-a felicitat pe omologul său pentru profesionalismul piloților militari spanioli, evidențiind contribuția directă a acestora la misiunile de poliție aeriană din România și, în mod special, doborârea unei drone aeriene în ziua de 16 august a.c.

De asemenea, Radu Miruță a subliniat importanța prezenței trupelor spaniole în cadrul Grupului de Luptă al NATO condus de Franța în România, subliniind că acest angajament este esențial pentru țara noastră în contextul în care situația de securitate din regiunea Mării Negre rămâne una complexă și volatilă”, a anunţat MApN.

Cei doi miniștri au reafirmat necesitatea continuării acordării de sprijin multidimensional Ucrainei, inclusiv prin Misiunea de Asistență Militară a UE și prin instrumentele europene destinate susținerii capacității de apărare a Ucrainei.

Oficialii au discutat, totodată, despre contribuțiile României și Spaniei la misiunile și operațiile Uniunii Europene sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune, accentul fiind pus pe evoluțiile din Balcani, Africa, Orientul Mijlociu, precum și pe inițiativele care vizează securitatea maritimă. De asemenea, au fost evidențiate contribuțiile UE prin Instrumentul European pentru Pace – EPF, precum și necesitatea conectării progresive a Republicii Moldova la inițiativele europene relevante.

În încheiere, cei doi miniștri au convenit asupra continuării consolidării dialogului politico-militar, în vederea explorării oportunităților de cooperare bilaterale și europene, în perspectiva dezvoltării capacității de apărare și a rezilienței naționale și euroatlantice.

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