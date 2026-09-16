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Marina SUA vrea să cumpere fregate militare din Japonia și Coreea de Sud pentru a contracara expansiunea navală accelerată a Chinei

Marina SUA vrea să cumpere fregate militare din Japonia și Coreea de Sud pentru a contracara expansiunea navală accelerată a Chinei
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Marina Statelor Unite ia în considerare achiziționarea și coproducția de fregate militare de la Japonia, Coreea de Sud și Turcia ca măsură urgentă menită să extindă rapid flota americană în fața expansiunii maritime masive a Chinei. Dacă această inițiativă va fi acceptată, va fi pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial când SUA cumpără sau construiește nave de luptă majore bazate pe proiecte străine, relatează Nikkei Asia.

Această schimbare majoră de paradigmă este determinată de problemele severe din șantierele navale americane și de ritmul accelerat în care Beijingul își mărește flota militară.

„Dezvoltăm în mod activ opțiuni pentru a îndeplini intenția președintelui de a livra navele mai rapid, asigurând în același timp investiții pe termen lung, transfer de tehnologie și extinderea forței de muncă în șantierele navale din Statele Unite”, a declarat un oficial al Marinei americane.

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Un alt oficial al Marinei a recunoscut că armata nu are un număr suficient de nave și și-a exprimat deschiderea pentru achiziționarea de nave din Japonia. „Am putea cumpăra niște fregate japoneze”, a spus oficialul. „Sunt excelente.”

În prezent, capacitatea de producție comercială și militară a Chinei este de peste 200 de ori mai mare decât cea a Statelor Unite. Mai mult, în timp ce șantierele navale din SUA se confruntă cu o penurie cronică de forță de muncă, întârzieri masive și costuri scăpate de sub control, China livrează între 6 și 10 distrugătoare moderne pe an.

Japonia și Coreea de Sud dețin cele mai mari și eficiente șantiere navale din lume după China și generează împreună peste 40% din producția globală. Cele două state din Asia construiesc nave de luptă de ultimă generație mult mai rapid, la standarde tehnologice mari și costuri reduse.

Potrivit unui memorandum semnat la Casa Albă, planul inițial ar permite ca primele una sau două nave să fie construite direct în șantierele navale din Japonia sau Coreea de Sud. Ulterior, constructorii asiatici vor fi nevoiți să investească în șantierele din SUA, să transfere tehnologia și să instruiască muncitorii americani pentru a muta restul producției pe pământ american.

De mai bine de un secol, legislația americană prevede ca toate navele militare naționale să fie construite exclusiv în șantierele locale. Pentru a fenta această lege, administrația de la Washington folosește o derogare specială legată de securitatea națională pentru a ocoli temporar aceste restricții.

Administrația Trump susține relansarea industriei navale din Statele Unite și a propus în acest sens pentru anul fiscal 2027 un buget de 66 de miliarde de dolari pentru programele de construcție navală ale Marinei, vizând producerea unui total de 34 de nave de război și nave de sprijin.Până când capacitatea internă de construcție navală își va reveni, Washingtonul analizează achizițiile externe.

În ceea ce privește dimensiunea totală a flotei, SUA rămâne în continuare liderul mondial la această categorie, cu 970 de nave, comparativ cu cele 700 ale Chinei. Cu toate acestea, forțele navale americane sunt desfășurate la nivel global, în timp ce navele chineze acoperă doar regiunea Asia-Pacific și au o putere mai concentrată.

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