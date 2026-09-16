Victor Ponta se duce la consultările de la Palatul Cotroceni pentru a se propune pe el însuși ca premier

Victor Ponta a anunțat că Grupul parlamentar UPR (Uniți pentru România) îl va propune pentru funcția de premier, la negocierile viitoare de la Cotroceni. UPR a reiterat poziția pe care a exprimat-o, în luna iunie, potrivit căreia Victor Ponta este propunerea formațiunii pentru funcția de șef al Executivului.

„1. Propunerea UPR pentru funcția de prim-ministru rămâne Victor Ponta.

Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Grupul parlamentar Uniți pentru România își menține propunerea pentru funcția de prim-ministru în persoana lui Victor Ponta.

UPR a formulat această propunere și la consultările anterioare, argumentând prin experiența guvernamentală a lui Victor Ponta și prin posibilitatea acestuia de a facilita dialogul dintre formațiuni politice diferite”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook al lui Victor Ponta.

„UPR nu dorește prelungirea blocajului politic”

Totodată, UPR și-a exprimat dorința de a pune capăt crizei politice, care a generat și un blocaj economic. Amintim că situația actuală riscă să devină și mai gravă, având în vedere că rectificarea bugetară trebuie făcută până la data de 30 noiembrie.

„Grupul parlamentar Uniți pentru România participă la consultările convocate de Președintele României cu obiectivul de a contribui la identificarea rapidă a unei soluții politice și guvernamentale stabile. În actualul context, considerăm că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, susținut de o majoritate parlamentară clară, capabil să ia decizii și să își asume răspunderea pentru acestea”, se mai precizează în postare.

UPR nu dorește prelungirea blocajului politic și nu va contribui la acesta. Vom susține dialogul și constituirea unei formule guvernamentale funcționale, cu condiția ca viitorul Executiv să se bazeze pe trei elemente esențiale: un prim-ministru capabil să coaguleze o majoritate, o echipă de miniștri profesioniști și un program real de relansare economică. Considerăm că, în această etapă, experiența efectivă de conducere a unui Guvern reprezintă un avantaj important. România are nevoie de un prim-ministru care să cunoască mecanismele administrației centrale, procesul bugetar, relația Guvern–Parlament, raportarea la instituțiile europene și mecanismele prin care proiectele majore pot fi transformate rapid în decizie guvernamentală”, se mai arată în postare.

„Prima opțiune: un prim-ministru politic”

Potrivit comunicatului, UPR-ul susține varianta unui premier politic.

„Această propunere trebuie însă înțeleasă ca o contribuție la găsirea unei soluții, nu ca o condiție prin care UPR ar putea bloca constituirea viitorului Guvern. 2. UPR susține formarea unei majorități stabile. Prima opțiune: un prim-ministru politic

Grupul parlamentar Uniți pentru România consideră că, în actualul context, prima opțiune trebuie să fie desemnarea unui prim-ministru politic, susținut de o majoritate parlamentară clară și de partidele care își asumă în mod transparent atât programul de guvernare, cât și echipa și deciziile viitorului Executiv. Un Guvern rezultat dintr-o majoritate politică asumată oferă o delimitare clară a responsabilității: partidele care susțin Executivul își asumă atât deciziile, cât și rezultatele acestuia”, se menționează în comunicatul UPR, postat de Victor Ponta.

Formațiunea este deschisă și scenariului unui premier independent

„În subsidiar, poate fi luată în calcul și varianta unui prim-ministru independent, dacă aceasta se dovedește soluția care poate coagula o majoritate parlamentară.

Pentru UPR există însă o condiție esențială:

premier independent nu trebuie să însemne Guvern fără asumare politică”, mai scrie în comunicat. „O asemenea formulă trebuie să aibă în spate o majoritate parlamentară transparentă, iar formațiunile care o susțin trebuie să își asume programul de guvernare, componența Executivului și deciziile acestuia.

UPR poate, prin urmare, susține și o formulă cu premier independent dacă aceasta conduce la un Guvern stabil, profesionist și asumat politic. Ordinea poziției UPR este clară: propunerea proprie – Victor Ponta; prioritar, o formulă cu premier politic și majoritate asumată; dacă această soluție nu poate fi construită, suntem deschiși și unei formule cu premier independent, cu aceleași exigențe privind majoritatea, profesionalismul și programul de guvernare”, mai precizează postarea fostului premier Ponta.

Echipa guvernamentală: profesioniști pentru portofoliile pe care le conduc

Pentru UPR, numele prim-ministrului nu poate fi singurul criteriu de evaluare a viitorului Guvern.

Calitatea echipei este la fel de importantă.

Principiul susținut de UPR este simplu:

Omul potrivit la locul potrivit. Fiecare minister trebuie condus de o persoană cu pregătire, experiență și competență relevante pentru domeniul respectiv.

Nu susținem ideea că un ministru trebuie să fie obligatoriu apolitic. Un ministru poate proveni dintr-un partid și își poate asuma o orientare politică. Ceea ce considerăm inacceptabil este ca portofoliile să fie distribuite exclusiv în funcție de algoritmul politic, fără legătură cu pregătirea persoanelor nominalizate. Documentul programatic UPR stabilește deja principiul conform căruia fiecare ministru și secretar de stat trebuie să primească un mandat de rezultate, cu indicatori, termene și evaluare periodică. UPR va susține, prin urmare, o formulă guvernamentală construită în jurul competenței profesionale și al responsabilității pentru rezultate.

Fiecare ministru ar trebui să intre în funcție cu obiective clare pentru primele 100 de zile și pentru întregul mandat, iar rezultatele să poată fi evaluate periodic.

Programul de guvernare: de la administrarea crizei la relansarea economiei

Pentru UPR, principala discuție nu trebuie să fie numai cine conduce Guvernul, ci mai ales ce va face Guvernul.

România are nevoie de un program care să depășească logica administrării cotidiene a deficitului și a crizelor succesive.

Viitorul Executiv trebuie să își asume un program de relansare economică. Direcția UPR este trecerea de la o economie dependentă excesiv de consum, import și împrumut la o economie care produce, investește, procesează și păstrează cât mai multă valoare adăugată în România. Această orientare este deja nucleul programului de țară al UPR”,

Prioritățile UPR pentru viitorul Guvern sunt:

● predictibilitate fiscală și stabilitate pentru mediul economic, fără schimbări permanente ale regulilor;

● sprijinirea mediului privat, cu prioritate pentru capitalul românesc, IMM-uri și antreprenori, prin acces la finanțare, reducerea birocrației, termene corecte de plată și acces competitiv la piețe și achiziții;

● relansarea producției și a industriei, inclusiv prin atragerea investițiilor și dezvoltarea lanțurilor de valoare în România;

● energia ca instrument de competitivitate, cu investiții simultane în producție, rețele și capacități de stocare;

● agricultură și procesare alimentară în România, astfel încât țara să exporte mai puțină materie primă și să păstreze mai multă valoare în economie;

● accelerarea investițiilor și absorbția eficientă a fondurilor europene, cu prioritate pentru proiectele mature și cu impact economic;

● infrastructură de transport și logistică, indispensabilă producției și exportului;

● eficientizarea statului, digitalizare și reducerea risipei înainte ca dezechilibrele bugetare să fie transferate permanent asupra contribuabililor;

● evaluarea managementului companiilor și instituțiilor publice după rezultate;

● un mecanism central de urmărire a proiectelor strategice, în coordonarea premierului, cu termene, responsabilități și indicatori publici.

Noi nume vehiculate pentru funcția de premier

Pe data de 4 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat la funcția de premier, iar acesta și-a depus mandatul zece zile mai târziu, fără să ajungă însă cu o listă de miniștri în Parlament.

Pe 14 iunie, Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan, însă Cabinetul propus de acesta a obținut doar 189 de voturi, pe 22 iunie, 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, având nevoie de 233 necesare pentru învestire.

Criza politică prelungită și riscul de a pierde miliarde de euro din PNRR în absența unui guvern cu puteri depline au încins spiritele în politică și au adâncit divergențele dintre partidele din fosta coaliție.

Recent, în spațiul public au mai fost vehiculate numele lui Alexandru Nazare și al lui Luca Niculescu, pentru funcția de posibil premier desemnat.