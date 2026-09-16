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Instigator din Piața Victoriei, din anturajul grupului Pamfile, depistat de polițiști cu un pistol asupra sa

Ruxandra Radulescu
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Un protestatar violent, din grupul lui Ciprian Pamfile, a fost depistat de polițiști cu un pistol asupra sa, miercuri 16 septembrie. Bărbatul, unul dintre instigatorii de la protestul ciobanilor, se afla la volanul mașinii, în zona județului Bihor, atunci când a fost oprit de autorități, transmit surse Gândul.

Oamenii legii i-au verificat autoturismul și au găsit un pistol neletal, deținut ilegal.

Polițiștii s-au sesizat, după ce Stan Viorel Ciprian, în vârstă de 39 de ani, a postat un clip pe TikTok, despre protestul din Capitală și reținerea lui Ciprian Pamfile, în care amenința forțele de ordine.

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Acesta urmează a fi adus în București, la Poliție, pentru audiere, administrarea probatoriului și dispunerea măsurilor legale.

Stan Viorel Ciprian a participat la protest, unde a manifestat un comportament violent, mai precizează aceleași surse. Bărbatul a fost depistat, în județul Bihor, în timp ce se deplasa cu un autoturism, spre casă.

Ciprian Pamfile, dus la audieri la Secția 6 de Poliție

Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor care au deturnat protestul fermierilor din Piața Victoriei, s-a luat la bătaie cu jandarmii și a încercat să forțeze intrarea în Guvern. Acesta a fost escortat, marți seară, din Piața Victoriei și dus la audieri, la Secția 6 de Poliție.

Cu patru zile înainte de protest, Ciprian Pamfile spunea că „mai bine ne batem cu jandarmii decât cu rușii. Eu sper să nu ne batem nici cu jandarmii, pentru că sunt frații noștri

„Noi nu avem nimic cu Jandarmeria, cu armata română, cu Poliția. Trebuie să colaborăm să-i dăm jos pe acești trădători. Nu mergem acolo să dăm în jandarmi, ci să dăm jos trădătorii”, a spus acesta într-un live pe TikTok.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

VIDEO: TikTok Spartanpeviata2

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